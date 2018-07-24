Hak-İş: Taşeron düzenlemesiyle kamu çalışanları artacak

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu tarihi bir dönüşüm, adımdır. Bütün kamuda çalışan kadrolu işçi sayısı 170 bin. Bu taşeron düzenlemesiyle bunun 5 katı kamu işçisi olacak." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri Anonim Şirketi (MOTAŞ) arasında Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, belediyede 25 yıla yakın yetkili olduklarını ancak ilk kez toplu sözleşme imzalayacaklarını belirtti.

Arslan, toplu iş sözleşmelerinin önemli olduğunu, kriterlerinin doğru konulması gerektiğini ifade etti.

Bu kriterlerin başında elde edilen hakların ve ödemelerin gününde alınmasının geldiğini anlatan Arslan, "(Diğer kriterler) İmzaladığımız sözleşmeden sonra işimizi, ekmeğimizi, aşımızı güvence altına almamızdır. İmzalayacağımız sözleşmeden sonra iş yerinde iş barışı, kardeşliği, verimliliği daha da pekiştirmesidir. Bu üç konu gerçekleştirilirse iyi bir sözleşme olur. Bu sözleşmelerin temelini de ücretler oluşturur." diye konuştu.

Kamu çalışanları olarak memlekete, insanlara hizmet ettiklerini ve hem ibadet sevabı hem de ekmeklerini kazandıklarını belirten Arslan, bu durumun çok önemli bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir milyona yakın taşeron işçinin kamu çalışanı olması için yaptığı çalışmayı asla unutmayacaklarının altını çizen Arslan, yeni dönemin herkes için bir kez daha hayırlı olmasını diledi.

Arslan, yeni dünya düzeninde Türkiye gibi ülkelere "Özelleştir, sat. Hizmetleri özelleştir, kamuyu küçült ki rahat edesiniz." diye baskılar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bütün büyük kuruluşların baskısına rağmen sayın Cumhurbaşkanımız bir ezber bozmuştur. Bütün bunlara rağmen gerek yerel yönetimlerde gerekse kamuda artık temel hizmetlerin hepsini kamu çalışanları yapıyor. Bu tarihi bir dönüşüm, adımdır. Bütün kamuda çalışan kadrolu işçi sayısı 170 bin. Bu taşeron düzenlemesiyle bunun 5 katı kamu işçisi olacak. Bu gerçekten büyük bir değişim ve dönüşüm."

- "Türkiye'nin en büyük işçi örgütlerinden bir tanesiyiz"

Arslan, Hak-İş'in gücünün ülkenin gücü olduğunu belirterek, sendikalarının, ülkenin yerli ve milli bir örgütü olduğunu kaydetti.

Yerli ve milli bir sendika olmanın büyük bir sorumluluğunun yanı sıra onur ve gurur vesile olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Hak-İş bunun için üye sayısını biraz daha yükselterek Türkiye'nin yıldızı bir konfederasyon olma yolunda önemli adımlar atıyor. 2010 yılında 150 bin civarında üyesi olan Hak-İş, bugün 650 bin üyesiyle 81 ilde 22 sendikasıyla Türkiye'nin en büyük işçi örgütlerinden bir tanesidir. Bu yetmez daha da büyüyeceğiz ve güçleneceğiz. Türkiye'nin gücü, daha büyüğü olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bunu yaparken hedeflerimizden, davamızdan vazgeçmeden, kutlu yoldan çıkmadan büyük Hak-İş davasını sırtlamaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Arslan ve öteki ilgililer tarafından imzalandı.