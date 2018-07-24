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CHP'de Mesut ÖZİL'e sahip çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: (Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakması) Bu konuda iktidar muhalefet olamaz. Yurt dışında her ne suretle olursa olsun bu ülkeye inanan, bu ülkeyi vatan gören dışarıda olan her kim varsa biz onun sahibiyiz, ona sahip çıkarız. Mesut Özil'e de sahip çıkıyoruz
24 Temmuz 2018 14:19
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CHP'de Mesut ÖZİL'e sahip çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Yılmaz, CHP Ardahan İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, on gün sonra yeniden Ardahan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yahudi ulus devlet yasasına değinen Yılmaz, İsrail'in başkentini Kudüs'e taşımasının ardından çıkan kararın provokatif bir karar olduğunu bildirdi.

Bunun kabul edilir bir durum olmadığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yasa ikinci bir provokatif adım. İsrail Yahudi halkının ülkesi olarak tanımlanıyor. Yani Filistinlilere herhangi bir yer vermiyor. İki devletli çözümü kökten sarsıyor. Bu şu anlama geliyor, İsrail Filistinlileri millet olarak görmüyor, millet olarak tanımıyor. Gelecekleri ile ilgili kendi kaderlerini belirleme hakkına saygı duymuyor."

Yılmaz, bu süreçte Arap ülkelerini de suçlayarak, "Bu duruma gelinmesinin baş sebebi Arap ülkeleri arasındaki bölünmedir. ABD'deki yönetimin tamamen İsrail'in bir kuklası haline dönüşmesinden kaynaklanıyor. İsrail Arap ülkelerinin bazılarını yanına aldı, Filistin konusu ortada kaldı." ifadesini kullandı.

Bölgedeki sorunların çözümünün Filistin sorunu ile ilişkili olduğunu aktaran Yılmaz, CHP olarak her türlü çabayı devreye sokmaya hazır olduklarını, ancak hükümetin Filistin konusunda somut adım atmadığını savundu.

- "Mesut Özil'e de sahip çıkıyoruz"

Yılmaz, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in aldığı karara da destek verdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'da siyasetçiler sorumsuz, Avrupa'da iç kamuoyuna oynuyorlar. Yabancı düşmanlığı bir gelenek haline dönüşmüştür. Dışarıdaki Türkler sahipsiz değildir, hiç kimse sahipsiz değildir. Bu konuda iktidar muhalefet olamaz. Yurt dışında her ne suretle olursa olsun bu ülkeye inanan, bu ülkeyi vatan gören dışarıda olan her kim varsa biz onun sahibiyiz, ona sahip çıkarız. Mesut Özil'e de sahip çıkıyoruz. Umuyoruz ırkçı düşmanlığı son bulur."

Yılmaz, Dışişleri Bakanlığındaki yeni yapılanmaya da değinerek, CHP olarak bunu eleştirdiklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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