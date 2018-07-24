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2018 \ 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle yapılan düzenlemeler

Strateji ve Bütçe Başkanlığının altında 38 üst yönetici makamı oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı içine kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında 5 Genel Müdürlük kuruldu
24 Temmuz 2018 14:59
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Strateji ve Bütçe Başkanlığının altında 38 üst yönetici makamı oluşturuldu

Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilat yapısına dair 13 nolu Kararname, 24 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.

Kararnameye göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığının hiyerarşik yönetimi şu şekilde olacak

  • 1 Başkan
  • 2 Başkan Yardımcısı
  • 5 Genel Müdürlük
  • 1 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
  • 30 Daire Başkanlığı

Kurulan Genel Müdürlükler şu şekildedir:

a) Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü
b) Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
c) Bütçe Genel Müdürlüğü
ç) Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü
d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Başkanlıkta ayrıca 230 Strateji ve Bütçe Uzmanı ve 100 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı kadrosu kuruldu

Kurulmuş olan bu teşkilat yapısıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bakanlığa yaklaşan büyük bir teşkilat haline gelmiştir.
Memurlar.Net - Özel

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