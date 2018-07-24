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Strateji ve Bütçe Başkanlığının altında 38 üst yönetici makamı oluşturuldu
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı içine kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında 5 Genel Müdürlük kuruldu
Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilat yapısına dair 13 nolu Kararname, 24 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
Kararnameye göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığının hiyerarşik yönetimi şu şekilde olacak
Kurulan Genel Müdürlükler şu şekildedir:
a) Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü
Başkanlıkta ayrıca 230 Strateji ve Bütçe Uzmanı ve 100 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı kadrosu kuruldu
Kurulmuş olan bu teşkilat yapısıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bakanlığa yaklaşan büyük bir teşkilat haline gelmiştir.
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