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Eskişehir'de gözaltına alınan firari 3 zanlı tutuklandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan firari 3 zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY'ye üye olmak" iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Balıkesir Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde çalışırken açığa alınan T.B, A.H.B. ve M.T'nin bulunduğu yeri tespit etti.
Zanlılar, Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehirleri Caddesi'ndeki bir noterde işlem yaparken yakalandı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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