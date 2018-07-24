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2018/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
24 Temmuz 2018 14:30
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2018/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM'DEN DUYURU
(24 Temmuz 2018)

KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 14.25'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yerleştirme Sonuçları
Memurlar.Net
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