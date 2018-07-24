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2018/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM'DEN DUYURU
KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 14.25'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri erişebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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