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Kayseri'de termometreler 42 dereceyi gösterdi
Kayseri'de etkili olan sıcak havada kent meydanında bulunan termometreler, 42 dereceyi gösterdi
Kayseride, etkisini gösteren sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalanlar, kendilerini ağaç altlarına ve parklara attı. Bazı vatandaşlar da serinlemek için çeşmeler önünde kuyruklar oluşturdu. Öğle saatlerine Cumhuriyet Meydanında bulunan termometreler 42 dereceyi gösterdi.
Sıvı kaybına dikkat çeken uzmanlar, sıvı tüketiminin önemli olduğunu, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı.
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