Değişmeyen Rota: Marmaris

Yıllardır yeni yerler keşfedilse de, yeni yerler popüler olsa da tatilcilerin ilk tercihlerinden biri hiç değişmiyor. Bu yılda binlerce kişi tatil planlarını Marmaris'e yaptı. Henüz karar verememişler için de Marmaris'i anlatalım. Dünyanın incisi ödülünü aldı Marmaris. Girişindeki inci heykelini görebilirsiniz. Marmaris eğlence ve sessiz sakinliğin bir arada olduğu bir yer. Ne büyük şehir ne küçük şehir. İstediğiniz her şeye büyükşehirdeki gibi ulaşabilir ve aynı zamanda bir o kadar da doğaldır. Köy hayatı dahi var. Şehir merkezi için aynı şeyi diyemem çünkü imarı olan her metrekare dolu. Marmaris merkezinden ziyade çevresiyle meşhur. Bir nevi merkez burası.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLERİ

Marmarisin merkezinden daha çok koyları ve diğer doğal güzellikleri gezilmekte. Bunları şöyle kısaca belirtecek olursak liste yapmamız gerekiyor. Tek tek anlatılamayacak kadar güzeller.

Marmaris'in en güzel koyları ;

Aşıklar Yolu (Marmaris Gökova kavşağının hemen orası)

Çitlik Koyu

Hisarönü (Belde merkezi sahili, inbükü)

Selimiye (en sakin beldesi)

Turunç

Amazon

Bördübet

Emel Sayın Koyu

İçmeler Plajı

Kız Kumu

Çubucak Tabiat Parkı

Marmaris'te bölgeler ve koylar arası yollar epey mesafeli. Yollar ise her zaman iyi değil. Kız kumu, Amazon ve Bördübet ve Selimiye'yi ayrıyetten görmeye gidebilirsiniz. Diğer koylar ve turistik bölgelere Maramaris'ten kalkan tekne turları ile ulaşabilir hepsinin tadını çıkarabilirsiniz. Bir Marmaris tatilinde yapılacak çok şey vardır o yüzden bitirmeye uğraşmayın ve keyfini çıkarın. Eğer zamanınız bol olur ve ya Marmaristen Sıkılırsanız Datça istikametine kaçabilir birbirinden bakir koyları ziyaret edebilirsiniz.

KALACAK YER YEMEK YEME YERLERİ

Marmaris'in başta bahsettiğim gibi her alanı değerlendirilmiş. Bu yüzden otel ,pansiyon,apart, ev,daire,villa ,kamping gibi onlarca seçeneğiniz var. Bu kadar fazla olması da diğer yerlere kıyasla da fiyatları daha hesaplı hale getiriyor.

Ailece ve ya daha kalabalık olarak gidip hesaplı tatil planlıyorsanız apart oteller tam size göre. Hibiscus garden apart otelde , gecelik ortalama 200 liraya 3-4 kişi kalabiliyor. Biraz daha lüks isteyenler için ise hem uygun hem de kaliteli hizmet "Grand Paşa Hotel" ve "Pinata Deluxe" güzel alternatifler. Marmariste konaklama bedeli ortalama 150-350 lira arasında değişiyor. Üst sınır ise yok.

Marmaris merkezinin tüm yeme içme ve eğlence yerleri sahil çevresinde yer alıyor. Sahil şeridinde farklı tatlarda tüm dondurma çeşitlerini yiyebilir ve tatilin en tatlı kısmını yaşayabilirsiniz. Bir Ortaköy olmasa da Marmaris "kumpir" konusunda da epey iddialı. Bir de siz deneyin ve karar verin.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMLAR VE İMKANLAR

Marmarisin garajdan bütün çevreye minibüsler var. Halk otobüslerinde yolculuk yapabilirsiniz. Bu imkanda Muğla ,büyükşehir olduktan sonra gelmiş. Gelen turistlerin rahatça ulaşımı mümkün.

Marmaris sahilinin çevresinde bir çok acenta ile değişik aktivitelere katılabilirsiniz. Çeşit çok fazla ama en favorileri tekne turu tabii ki. Tekne turlarında ortalama 35 liraya öğle yemeği dahil geziler mevcut. Sabah 9-10 arası hareket başlıyor ve akşam 5 te dönüş yapılıyor. Marmaris'in diğer popüler aktiviteleri ise "jeep safari" ve "Dalyan turu".

MARMARİS'E NASIL GİDİLİR ?

Kara Yolu;

Marmaris'e kara yolu ile gitmek artık çok kolay. Yolların yapılması ile birlikte tatil beldeleri de bundan payını aldı. Marmaris'e kadar her şehirden rahat bir yolculuk ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Otobüs ile yolculuk İstanbul'dan yaklaşık 13 saat, İzmir'den 5 saat, Ankara'dan 10 saat ve Bodrum'dan 3 saat sürüyor. Otogar şehrin girişinde bulunuyor ve birçok servis imkanı ile otellerinize ulaşabilirsiniz.

Hava Yolu,

Marmaris'e en yakın havalimanı Dalaman'da bulunuyor. 95 km mesafede bulunan havalimanında ulaşım 1.5 saat sürmekte. Dalaman bildiğiniz üzere en yoğun havalimanlarından biri. Şehirlerinizden kolayca ve hesaplı bir şekilde biletlerinizi bulabilirsiniz. Havalimanında her ne kadar araç kiralama imkanı fazla olsa da önceden ayarlama yapmanız faydalı olacaktır. Çünkü Fethiye ve Marmaris çevresinin en çok kullanılan havalimanı burası. Yeni yollarınızda iyi tatiller.