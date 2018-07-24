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Başkentte servis aracıyla otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Başkentte servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Temel idaresindeki 06 C 6929 plakalı bir kurumun çalışanlarını taşıyan minibüs, Zübeyde Hanım Mahallesi 'nde Uğur Gürel'in kullandığı 37 FE 071 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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