|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sinop'ta devrilen iş makinesinin operatörü öldü
Sinop'un Erfelek ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
Şerefiye köyündeki balıkçı barınağında kum temizleme çalışması yapan Levent Yılmaz'ın (33) kullandığı Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesi, su dolu alana devrildi.
Yılmaz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve jandarma ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerince Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Operatörün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bu haber 334 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI