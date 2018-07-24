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Sinop'ta devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Sinop'un Erfelek ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
24 Temmuz 2018 14:55
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Sinop'ta devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Şerefiye köyündeki balıkçı barınağında kum temizleme çalışması yapan Levent Yılmaz'ın (33) kullandığı Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesi, su dolu alana devrildi.

Yılmaz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve jandarma ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerince Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Operatörün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı
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