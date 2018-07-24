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Hafta sonu tatilleri için en favori noktalardan biri: Yedigöller

Yedigöller hafta sonu tatilleri için en favori noktalardan biri. Bolu, Düzce ve Zonguldak il sınırlarının neredeyse birleştiği noktada yer alan göl her yıl yüzbinlerce kişiyi misafir ediyor. Furkan Kumkaya memurlar.net için yazdı.
24 Temmuz 2018 15:15
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Hafta sonu tatilleri için en favori noktalardan biri: Yedigöller

Yedigöller hafta sonu tatilleri için en favori noktalardan biri. Bolu, Düzce ve Zonguldak il sınırlarının neredeyse birleştiği noktada yer alan göl her yıl yüzbinlerce kişiyi misafir ediyor.

Peki nedir burayı bu kadar güzel yapan? Türkiyedeki en küçük göl oluşumlarından biri mevcut burada. Tepelerin ardında orman içerisinde irili ufaklı ve farklı özellikler göller var. Bu göllerin bir kısmı çevresinde gezilebilir halde bir kısmı ise kurumuş. Her mevsim ayrı bir tadı var Yedigöllerin en güzel zamanları bahar ve sonbahar ayları. Özellikle sonbahar aylarındaki görüntüler için Türkiye dışından da yüzlerce fotoğrafçı akın ediyor. Kış hariç 3 mevsimde de burada bulundum hepsini ayrı ayrı anlatalım.

YEDİGÖLLER'DE iLKBAHAR

Dağların ortasında kaldığı için ve Bolu'nun sert bir iklim bölgesinde kaldığı için çetin bir kış geçiyor buradan. Kış burada Mart, Nisan civarı sona eriyor. Güneş batar batmaz soğuk geri geliyor. Bahar ayının en güzel yanı doğanın en canlı olduğu zamanlar olması. Göller tam dolu ve çayırları çiçeklerle dolu oluyor Yedigöllerin. Toprakta sonbahar yaprakları sizleri bekliyor. Soğuk onları adeta buzdolabına konulmuş gibi koruyor. Yeşilin en yoğun rengi ise bahar aylarında mevcut.

YEDİGÖLLER'DE YAZ

Yaz zamanı Yedigöller'in en kalabalık olduğu zamanlar oluyor. Özellikle hafta sonları turlar ile dolup taşıyor. Yine de kaldırıyor. Kaldırmadığı tek zaman bayram zamanları. Eğer bir bayramda Yedigöllere gidecekseniz, mahşere hazır olun. Milli Park içerisinde son bayramda 20 bin kişiye bilet kesilmiş. Hesabını siz yapın. En güzeli izin gününüze denk gelen bir hafta içi gezisi veya normal bir hafta sonu. Yaz zamanı kamp yapmak veya göl içerisindeki oteli kullanmak için ideal zaman.

YEDİGÖLLER'DE SONBAHAR

İşte Yedigöller'in en güzel anı geldi demektir. Ekim sonundan Kasım sonuna kadar şiddetle gitmenizi tavsiye ederim. Ülkede görebileceğiniz en güzel sonbahar manzaralarından biri sizi bekliyor olacak. Aşık olmanız işten bile değil. Yedigöllere varmadan önce yer yer sararmış ve kızarmış yapraklı ormanları görerek yola çıkıyorsunuz. Her geçen kavşak size daha güzel manzara sunuyor.

SEYİR TERASLARI

Yol üzerinde iki adet seyir terası bulunuyor: Kapankaya ve Atmaca seyir terasları. Her iki terasında efsane manzaraları var. Kapankayanın ormanın Bolu tarafına bakan manzarası mevcut. Atmaca ise Yedigöllere yukarıdan bakıyor. Yol üzerinden tabelalar ile kolayca ulaşabilirsiniz.Ayrıca yoldan çıkma yolunuzu uzatma gibi bir durumda söz konusu değil. Ahşap dizayn edilmiş merdivenler ile doğaya bir de bu açılardan bakın derim.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLERİ

Milli park bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl vardır. Göller tepeden aşağı şeklinde platoya yayılmış. Göllerin bir çoğu birbirine toprak altından veya kanallar ile bağlı. Göllerin çevresinde yürüyüş yolları mevcut. Yer yer ahşap zemin ve merdiven düzenleri ile başarılı bir yerleşim var. Yürüyüş esnasında serin bir rüzgar hissederseniz şelaleye yaklaştınız demektir. Bahar ayında daha yoğun akan şelale soğuk suları ve soğuttu hava ile göllere dolmakta. Bir de yedi delikli çeşme diye bir şey uydurulmuş. Bu marangoz işçiliğine tuhaf ritüeller ile kutsiyet yüklemeye çalışanlar bile oluyor.

KALACAK YER YEMEK YEME YERLERİ

Milli Park İçinde bulunan 18 üniteden oluşan toplam 72 yataklı bungalov evlerde konaklama ve restoran hizmeti veriliyor. Milli parkın Bolu tarafından girilen kısmındaki girişe yakın bir yerde başlıyor evler. Hemen yakınında otopark da mevcut. Evler 4 kişilik.Gecelik 350 lira civarı bir fiyat istenmekte.

Yemek yemek için ise en iyi alternatif Büyük Göl'ün üstünde bulunan Habitat Restaurant. Temiz ve kaliteli bir hizmet veriyorlar. Ayrıca merkezi otoparkın hemen yanında da bir büfe bulunuyor. Ekmek arası ve gözleme imkanları mevcut.

YEDİGÖLLER'DE İMKANLAR

Göl içerisinde otel, restaurant, tuvalet, duş, mescit, büfe gibi imkanlar mevcut. Toprak üstünde ateş yakılmaması için ayaklı varilleri kullanabilirsiniz. Gündüz ateş yakmak ve ateşli ürünler kullanmak yasak. Ben mangal yapacağım derseniz gölün Düzce girişine doğru ayrılan ayrı bir mangal alanı var. Göl çevresinde yakılan mangallardan oluşan duman ve yağlar göl yüzeyine çöktüğü için yasaklanma mevcut.

Gölün devamlılığı ve güzelliğinin korunması için Milli Park içerisindeki tüm kurallara riayet ediniz. Göllerin çevrelerinde kamp yapılacak alanlar da mevcut. Her 300 metrede bir çeşme ve kamelya gibi imkanlar da mevcut.

YEDİGÖLLER'E NASIL GİDİLİR?

Öncelikle şunu belirtelim, Milli Park'a Bolu veya diğer şehirlerden giden bir toplu taşıma yok. Ya tur ile gideceksiniz ya da kendi aracınızla. Yedigöllerin de yakınında bir havalimanı da yok. Esenboğa ve Sabiha Gökçen'in aşağı yukarı ortasında kalıyor burası.

İstanbul Yedigöller arası 300 km olup 4 saat sürmektedir. Karşınıza ilk gelen Düzce girişi tabelasından girmeyiniz. Bolu içinden geçilerek gidilen yoldan gidiniz.

Ankaradan ise 230 km sürüyor. İsterseniz Mengen üzerinden ,isterseniz Bolu üzerinden gidebilirsiniz. Yol Ortalama 3 saat sürüyor.

Memurlar.Net - Özel

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