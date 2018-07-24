1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ulusal Baklagil Konseyi: Kırmızı mercimek azalacak, nohut artacak

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir: Kırmızı mercimekte geçen yıl dekar başına 140-160 kilogram olan mahsul, bu yıl 80-120 kilogram seviyesinde bulunuyor
24 Temmuz 2018 15:15
Yazdır
Ulusal Baklagil Konseyi: Kırmızı mercimek azalacak, nohut artacak

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, bu yıl kırmızı mercimek rekoltesinde azalma beklendiğini ancak nohut üretiminin ihtiyacı karşılayıp, ihracat yapabilecek seviyede olmasının hedeflendiğini bildirdi.

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı da olan Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kırmızı mercimek ve nohut üretim alanlarındaki bitki gelişimi, verimlilik, hastalık durumu ve rekolte tahmini amacıyla her yıl incelemelerde bulunduklarını hatırlattı.

Bu yıl kırmızı mercimek ekim alanlarının azaldığını belirten Özdemir, olumsuz hava şartları nedeniyle verimin de düşük olmasının beklendiğini ifade etti.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Kırmızı mercimekte geçen yıl dekar başına 140-160 kilogram olan mahsul, bu yıl 80-120 kilogram seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, hasat öncesi yağan yağışlar bitkileri yere yatırdı. Bunun sonucu olarak da bitkiler çürüdüğünden maalesef çoğunlukla ölü ve cılız taneler ortaya çıktı. Diğer yandan, özellikle Silvan, Ergani, Batman ve Bismil gibi önemli üretim bölgelerinde hasat öncesi dönemde 23 gün boyunca yağışlar vardı. Bu yağışların etkisiyle toprak ve hava nemliydi. Bu iklim şartları ise tebeşirli tanelere neden oldu."

Özdemir, bir önceki yıldan devreden yaklaşık 40-50 bin ton düzeyinde kabuklu kırmızı mercimek stoku bulunduğunu aktararak, kırmızı mercimekteki olumsuz tabloyu bir nebze bertaraf edecek en önemli unsurun bu stoklar olduğunu belirtti.

Şu anda piyasaya gelen kırmızı mercimeğin daha çok iç piyasa ihtiyacını karşılamak amacıyla ağırlıklı olarak Mersinli tüccarlar tarafından satın alındığına dikkati çeken Özdemir, "Kanada, Kırgızistan ve Rusya gibi rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerde üretilen kırmızı mercimeğin fiyatı Türk mercimeğine kıyasla daha ucuz olduğundan, mevcut fiyat seviyesine rağmen ihracat şansımız çok düşük." ifadelerini kullandı.

- Nohut ekim alanları arttı

Özdemir, nohut açısından bakıldığı zaman ise daha iyi bir tabloyla karşılaşıldığını kaydederek, "Türkiye'de bu yıl nohut üretimi geçmiş yıllara nazaran çok daha iyi olacak ve iç tüketimi fazlasıyla karşılayarak ihracat dahi yapılabilecek. Bu yılki ürünlerin hem hasarının az hem de homojen ve renklerinin güzel olması olumlu faktörler arasında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş yıllarda oluşan yüksek fiyat seviyesinden dolayı bu yıl nohut ekim alanlarının fazlasıyla arttığına dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Geleneksel nohut ekim bölgeleri olan Konya, Karaman, Kırşehir, Ankara, Çorum ve Yozgat gibi yerlerde ürünler piyasaya gelmeye başladı. Verim her yıl olduğu gibi 100-120 kilogram seviyesinde bulunuyor. Adana ve Güneydoğu illeri gibi önceki yıllarda nohut ekimi yok denecek kadar az olan bölgelerde ise bu yıl çok fazla ekim yapıldı. Üstelik bu yeni ekim alanlarında verimlilik oranları Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı daha fazla. Geçmişteki 3-4 yıla kıyasla ülkemizde nohut üretimi bu yıl çok daha fazla. Uzun yıllardan sonra bu üründe ihracat fırsatı bulabileceğiz. Ancak burada önemli olan, yine geçmişteki astronomik nohut fiyatlarından dolayı dünya genelinde de nohut ekim alanlarının artırmasıdır. Bu nedenle önemli bir arz fazlasının oluşması ve dış ticarette yoğun bir rekabet yaşanmasını bekliyoruz."

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) nohut üretim bölgelerinde alıma başlamasının önemli bir adım olduğu kaydeden Özdemir, TMO'nun alacağı nohutları ilerideki aylarda piyasaya arz etmesiyle hem nohut fiyatlarındaki dalgalanmayı önleyeceği hem de çiftçilerin sonraki sezonda da nohut ekimine devam etmesini sağlayacağını aktardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 141 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
24 Temmuz 2018 14:00		 'Fındık en az 15 lira olmalı'
24 Temmuz 2018 13:55
Bakan Varank 'Babayiğitler'le ilk toplantısını yaptı
24 Temmuz 2018 13:23		 Köylüyü lavanta balı kurtaracak
24 Temmuz 2018 10:43
3. havalimanının kirası 1 milyar euro
24 Temmuz 2018 10:11		 Türkiye helal turizmin üçüncü büyüğü oldu
24 Temmuz 2018 09:35
Kanal İstanbul'a YİD modeli geliyor
24 Temmuz 2018 09:13		 Piyasayı yakalamak için 250 baz puan gerek
24 Temmuz 2018 08:35
'Bor madeni, yetersiz teknoloji nedeniyle hakettiği değeri bulamıyor'
24 Temmuz 2018 08:05		 Doğu Akdeniz'de 572 yıllık enerji rezervi
24 Temmuz 2018 07:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
Ek göstergeyi bekleyenler dikkat
50 bin 314 öğretmen adayı tercihte bulunmuş
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu
Akar: Bedellide temel eğitim süresi değişebilir
20 bin Öğretmen ataması yapıldı
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
'Baştan ölü doğmuştu cenazesi kaldırılıyor'
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boş boş bakmak 1
ice man 3
şampiyonlar ligi görünümlü uefa avrupa ligi grubu 1
Dr.Mazlum Işık 1
atatürk'e hakaret eden kadın 4
sıkılmak 1
Sherlock Holmes 2
trump'ın iran'ı tehdit etmesi 2
paranoyak 1
Bir yazar seçmek 1
SON İLANLAR
Konya Doğanhisar SYDV Personel Alım İlanı
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Yalova Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam