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KYK'dan Haziran ayı yurt ücretini yatırmayan öğrenciler için açıklama
KYK'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Kurumumuz yurtlarında barınmakta iken Haziran ayı yurt ücretini yatırmamaları nedeniyle Temmuz ayında kayıtları silinen öğrencilerin ilgili Yurt Müdürlüklerine 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve taraflarına tahakkuk edecek tutarı ödemeleri halinde yurt müdürlüklerince kayıtları tekrardan yapılacaktır.
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