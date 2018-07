Kiev'de gezilecek yerler

KUZEYİMİZDEKİ BAŞKENT : KİEV

Kimlikle gidebileceğimiz üç ülkeden biri olan Ukrayna'yı görmek isteyenler rotanıza başkenti de dahil edin. Kiev 3 milyon nüfuslu bir metropol. Şehirde gelişmiş bir metro ağı mevcut. Rivayete göre I. Dünya Savaşı sırasında tanklar gidebilsin diye şehirdeki ana yollar çok geniş yapılmış. Gittiğinizde ilk öğrenmeniz gereken cadden de burası. Özgürlük meydanına çıkan Khreshchatyk (okunuşu kıreşhatık) etrafında birçok tarihi mekan ve mağazalar mevcut. Hatta yol üzerinde 3 adet Türk restoranı mevcut. Caddenin en lüks restoranları da bunlar. Çevresi ve tarihi geçmişiyle Kiev'i biraz daha tanıyalım.

KİEV'DE GEZİLECEK YERLER

Özgürlük Meydanı (Independence Square) - Maidan Nezalezhnosti

Şehrin göbeği diyebiliriz. Tüm yollar buraya çıkıyor. Khreshchatyk caddesinin ortası sayılıyor buras. Maidan aynı zamanda oradaki bir alışveriş merkezinin de adı. Camekan bir dışı olan avm içerisinde her şeyi bulabilirsiniz. Avm nin hemen üzerinde oturma yerleri mevcut. Akşamları buradan çok güzel bir Kiev manzarası görebilirsiniz. Büyük ihtimalle oteliniz ve ya diğer kalacak yeriniz buraya yakın olacaktır.

Golden Gate

Eskiden Kiev'in etrafı tamamen bir sur ile çevriliymiş. Bunun minyatürünü Aziz Sophie 'nin içinde göreceksiniz. Geniş bir çevresi var başkentin. Burayı Diyarbakır'ın şehre giriş kapıları gibi düşünebilirsiniz. Golden Gate şehrin bir çok suru yıkıldıktan sonra ayakta kalan bir kaç kapısından biri. Burada savaş zamanında önemli bir savunma yapılmış. Bir çok yeri hasar görmüş ama daha sonra tadilat görmüş. Golden Gate , merkeze çok yakın. Hemen arkasında ise "Zoloti Vorota" metro durağı var. İçerisinden öğrenci 40 ,sivil 150 Grivna'ya 5 müzeye girmelik müzekart alabilirsiniz.Almasanızda olur çünkü girişler çok pahalı değil pek bir şey farketmiyor.

Saint Sophie Kathedrali ve Sofiyskaya Meydanı

Şehrin Özgürlük meydanından sonraki ikinci büyük meydanı. Yukarı meydan olarak da düşünebilirsiniz. Meydan da yılbaşı günü gibi önemli zamanlarda seyyar tezgahlar kuruluyor. Bu tezgahlarda aynı bizim kermes mantığı var. Aileler kendi tezgahları kiralıyorlar ve burada satış yapıyorlar.

Meydanın hemen arkasında bölgenin en geniş kathedral ve müze alanı mevcut. Eski bir çan kulesinden giriş yapıyorsunuz. Bu kulenin çevresi iç surların birleşim noktalarını gösteriyor. 20 Grivna giriş ücreti var (yaklaşık 3.5 lira). İçeride bir kaç müze de var. Kathedralleri gezdikçe alışacağınız tütsü kokusunu duymaya buradan başlayabilirsiniz.

Saint Micheal Kathedrali

St.Michael Altın Kubbeli Katedrali Kiev ziyaretiniz sırasında mutlaka görmeniz gereken dini yapılardan biri. Burası Aziz Sofya Kilisesinin karşısında yer alıyor. Aralarında Kiev'in büyük ve önemli etkinliklerin düzenlendiği meydan ve cadde bu iki yapıyı birbirinden ayırıyor.

Aziz Michael Katedraline ve bahçesine giriş için bir ücret ödenmiyor. Karşıdan, bahçeye girer girmez altın kubbelerinden ve mavi rengin hakim olduğu yapıdan etkileniyorsunuz. Önündeki meydanda fotoğraf çekildiğinde arkada çok fon oluşturuyor. Her ne kadar büyük görünse de içerisi küçük.

Katedralin içinde bir çok kathedralde olduğu gibi fotoğraf çekmenize izin vermiyorlar.

Bahçesinde başka yapılarda var, bunlardan biri ilginç çatısıyla daha küçük kilise, içeri girişte dini malzemeler satan bir yer var. Pazar günü gelirseniz vaftiz törenine denk gelebilirsiniz.

Katedral bahçesinin diğer çıkışından çıkarsanız Kiev fünikülerini görürsünüz. İsterseniz bununla az bir ücret karşılığında Dinyeper Nehri yakınına kadar gidersiniz. Yukarıdan aşağı 45 derecelik açıyla iniş yapıyorsunuz. Nehir manzarası ve önündeki park da görülmeye değer.

St. Nicholas Kathedrali

Kilise gotik bir mimari ile yapılmış tipik bir katolik kilisesi. Konserler dışında içine girmeye izin verilmiyor. Neredeyse her akşam farklı bir konsere ev sahipliği yapıyor. Kilisenin akustiğinin çok iyi olduğu söyleniyor. Klasik müzikten hoşlanıyorsanız burada bir konser izlemenizi öneririm. Biletler ortalama 150-200 grivna. Şehrin batısında kalan kathedrale Olimpiiska metro istasyonundan aşağı yürüyerek gidebilirsiniz. Metro istasyonunu hemen yan tarafı Kiev Olimpiyat Stadı. Belki görmek istersiniz.

Andriyvski Uzviz

Benim Kiev'deki favori Kathedralim burası. Meclis binasının arkasından gidilen yolu takip ederek arnavut kaldırımlı yoldan aşağı giderek ulaşıyorsunuz. Gece en güzel görüntüye burası sahip. Yol üzerinde birçok butik restoran ve hediyelik eşya dükkanı mevcut. Tezgahta hediyelik eşya veya sebze meyve satan yaşlı teyzeler de mevcut. Kathedrale vardığınızda girmeden hemen solda ufak tezgahlar var. Ukrayna'nın geleneksel hediyelik eşyalarını burada bulabilirsiniz. Matruşkalar,komünist parti şapkaları, kalpaklar ve hatta üstünde Putin fotoğraflı tuvalet kağıtları bulabilirsiniz. Kathedral girişi 10 grivna. Manzarası harika.

Taras Schevchenko Parkı

Bu park şehrin batısındaki genişce bir park. Ukrayna'ya büyük hizmetler vermiş ve Ukraynaca hakkında en çok çalışma yapmış olan Taras Schevchenko ,'yu onurlandırmak için yapılmış burası. Her şehirde onun adına park ve heykel bulabilirsiniz. Odessa'nın en büyük parkı,Lviv in meydandaki en büyük heykeli ona ait. Parkın arkasında Kyiv Üniversitesi ,ön tarafında ise arkeoloji müzesini ve kent kütüphanesini bulabilirsiniz.

Pechersk Lavra - Mağaralar Manastırı

Lavra'ya gidişi mutlaka metro ile yapın. Ukrayna'da Ruslardan kalma metrolar meşhur. Yerin epey derinine iniyor metrolar. En derine ineni ise Arsenalna. Lavra'ya gidiş için de bu metroyu kullanmanız gerekiyor. Metrodan çıktıktan sonra yolunuza ilk olarak şehitler anıtı geliyor. Nehrin karşı yakasında olan bu anıtın da milli anlamı çok büyük. Yola devam ederek Lavra'ya ulaşabilirsiniz. Lavra geniş bir araziyi kapsıyor. İçerisinde kiliseler,mezarlıklar,müzeler mevcut. Ayrıca hediyelik eşyalarda alabilirsiniz. Çok geniş bir alan burası ,kaybolmamaya çalışın.

Kilise bölmesini geçtikten sonra aşağı doğru bir yol ilerliyor. Kemerli arnavut kaldırımından geçtikten sonra Mağaralar Manastırına varıyorsunuz. Kiev'in en ilginç yapılardan biri de burası bence. Yerin altına giriyorsunuz. Bölgede Hristiyanlığın yayılması için çaba sarf etmiş insanların mezarları bulunuyor. Aynı zamanda da ayrı bir ayin odası var. Ellerinde mumlar ile giriliyor buraya. Selçuk'taki Yedi Uyurlar gibi bir yapı mevcut. Sonraki durağımız olan savaş müzesi ve anavatan heykeline gitmek için bayırı geri çıkmanız gerekiyor.

Motherland - Anavatan

Kiev'in bir çok yerinden görünen bu heykel tam 102 metre uzunluğunda. Hemen yanında "Kahramanlar ölmez, sonsuza kadar yaşar" yazısını görüyorsunuz. Hemen yanında eski savaş araçlarının aralarından gidilen 2. dünya savaşını anlatan müze ise, savaşın acımasızlığını ve bir vatanın nasıl kurtulduğunu size görsel olarak söylüyor. Bu alanda savaşta kahraman ünvanı verilen tüm kentlerin anıtları ve büyük zaferi simgeleyen "Sonsuz Ateş" var. Müzeye girdiğinizde 2 kat sadece dünya savaşı anlatılıyor.Müzenin en ilginç ürünleri insan derisinden yapılmış eldiven ve insandan yapılmış sabun çekilen eziyetleri anlatıyor. Yahudilerin öldürülüşlerini hepimiz biliyoruz ama burada daha yakından görüyoruz.Kiev'in en önemli yapılarından biri de burası.Mutlaka uğrayınız.

KİEV'DE KONAKLAMA

Kiev'de her keseye uygun konaklama seçeneği mevcut. Gecelik 15-30 lira arasında hostel(paylaşımlı odalı otel), 40-150 lira arası ise oteller mevcut.Başkentte lüks otel seçenekleri de mevcut. Eğer 1 hafta gibi bir kalış planınız var ise ev dahi tutabilirsiniz. Gecelik 100 -250 lira arası evler mevcut. En çok booking.com ve airbnb kullanıyor Ukraynalılar. Keyfinize göre uygun seçeneklerle kalacak yer bulabilirsiniz.

KİEV'DE YEME-İÇME

Kiev mutfağı bize pek hitap etmiyor diyebiliriz. Et türü restoranlar hariç bizim damak tadımızın çok altında kalıyor yemekler.Hesaplı ve güzel olan yemekler için rastgele bir et restoranına girebilirsiniz. Kahvaltı için en çok tercih edilen yer "Lviv Croissant" . Kruvasan seven biri iseniz ya da denemek isterseniz ,çok başarılı yapıyorlar. İsterseniz arasına çikolata ,muz koydurabilirsiniz ya da sandviç şeklinde yumurtalısına kadar yiyebilirsiniz. Pişman olmazsınız. Farklı bir poğaça deneyimi gibi düşünün. Sandviç için ise Maidan'ın karşısındaki alanın metro girişi kısmında ve mcdonalds 'In karşısında bir büfe var.Seçenekleri güzel.

Lviv'de Ukraynanın yerel yemekleri için ise tek adres var : Pusata Hata. Orada bizim esnaf lokantası gibi bir düzen var. Yerel yemekleri kaliteli ve ucuza yiyebilirsiniz. Yerel çorbaları olan "borş" ve yerel mantıları "vareniki" ise en popüler olanları. Patatesli en sevileni varenikinin. Borş ise lahanalı bir çorba. Hiç lahana sevmeyen biri olarak yedim ,fena değildi.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMLAR VE İMKANLAR

Şehrin nüfusu normal ve taşıt sayısı da çok fazla değil. Halk genelde toplu taşıma kullanıyor. Şehir içinde ulaşım için metor ve otobüsler mevcut. En çok metro kullanılıyor. Bir tek metrolar kalabalık göreceksiniz. Otobüslerin yarısı çok eski yarısı da gayet yeni. Biniş ücretleri 4-5 grivna. Binince şoförden bilet alıyorsunuz ve bileti deldirmeyi de unutmayın. Tutunma kollarında delme aparatları var. Şehir büyük olsa da bir çok yere yürüyerek dahi gidebilirsiniz.

Alışveriş için şehri gezecek olursanız bir çok mağaza mevcut. Fiyatlar ise ülkemizdeki ile neredeyse aynı diyebiliriz. Şehrin her yerinde "exchange" yani döviz dönüştürme yerleri mevcut. Ama akşam belirli bir saatten sonra kapatabiliyorlar. O yüzden para çevirme işinizi gündüz halledin derim. Ayrıca Türkiye'deki kredi kartlarınız ile nakit kullanmadan da alışveriş yapabilirsiniz. Ödemeyi grivna giriyorlar ama ,banka mevcut en düşük kurdan çevirip tl den ödeme alıyor.

Şehri iki günde tamamen çözersiniz. Epey de Türk olduğu için aklınıza takılan bir şeyi soracağınız insanlar da mevcut.Hırsızlık konusuna da dikkat ediniz. Kiev gayet güvenli ama yine de uyarmakta fayda var. Siz onların gözünde zengin kişilersiniz unutmayın.

Etkinlik için ise Dinyeper nehri üzerinde tekne turu,yemek turu, ve Çernobil turu yapabilirsiniz. Çernobil turu 25-50 Dolar bilginize.

KİEV'E NASIL GİDİLİR?

Kiev'e en yaygın gidiş yolu hava yolu. Şehirde iki tane havalimanı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şehir merkezine yakın olan Zhuliany Havaalanı. Uzak olanı ise Boryspil Havaalanı. Mutlaka Zhuliany 'i tercih edin. Yarım saate tek bir araç ile merkeze geçebilirsiniz. Diğerinde ise uzun bir metro gidişi ve havaş benzeri biri aktarma yapıyorsunuz. Zhuliany'den 5 grivnaya otobüsle gelirken ,Boryspill'e gitmek için 50 grivna harcıyorsunuz. Mart ayından sonra Türkiye'den Ukrayna'ya bilet fiyatları iki katına çıktı ama ülkenin ucuz oluşu ve pasaport gereği olmaması her şeyi kolaylaştırıyor.