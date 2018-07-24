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AK Parti Kilis İl Başkanlığı'na atama yapıldı
AK Parti Kilis İl Başkanlığına Avukat Mehmet Murat Karataş atandı
AK Parti Kilis İl Başkanlığına Avukat Mehmet Murat Karataş atandı.
Ak Parti İl Başkanı İzzet Toprak'ın milletvekilliği için istifa etmesinden sonra boşalan İl Başkanlığına Avukat Mehmet Murat Karataş atandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş tarafından İl Başkanlığı görevine Karataş'a görevi tevdi etti.
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