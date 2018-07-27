Bir hafta sonu: Yalova Erikli Yaylası

ERİKLİ YAYLASI

Erikli Yaylası, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı bir yer. İstanbul'a yakın olması sebebiyle güzel bir haftasonu kaçamağı yeri. Erikli Yaylası'nda şelaleler, göller, çayırlar ve bol oksijen sizleri bekliyor. Feribot ile de Yalova'ya geçilebileceği için gitmekte kolay. Piknik ve mangal yapmak, soğuk sularda serinlemek isteyenler için harika bir kaçış noktası.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLERİ

ÇINARCIK SAHİLİ

Yayla'ya varmadan önce Çınarcık şehir merkezinden geçmeniz gerekiyor. Çınarcık aynı zamanda ayrı bir tatil beldesi. Bu sebeple buradan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Çınarcık'ta yüzmek için de güzel bir sahil var. Ayrıca akşam hareketlenen şehirde canlı müzik gibi aktivitelere de katılabilirsiniz.

TEŞVİKİYE KÖYÜ

Yaylaya giderken Teşvikiye köyünden geçiyorsunuz. Görülecek pek bir yeri olmasa da yayla yolunun geçtiği bu yerden de market alışverişlerinizi yapabileceğinizi belirtmek lazım. Bir ihtiyacınız olduğunda Çınarcık'a kadar geri dönmeniz gerekmiyor.

ÇİFTE ŞELALELER

Erikli Yaylası'nın en popüler yeri de burası, Çifte Şelaleler. Teşvikiye'den yaklaşık olarak 10-15 dk kadar çıktıktan sonra tabelasından giriş yapabilirsiniz. Alanda sizi su üzerine kurulmuş banklar, piknik ve mangal alanları, şelalelere çıkan merdivenler ve seyir terasları bekliyor.

7-8 dk kadar yukarı yürüdükten sonra karşınıza şelale çıkıyor. Şelalelerin birinin önünde yüzebilirsiniz ama aşağıda kalan şelalenin sadece üstünde fotoğraf çekilebilirsiniz. Yukarı şelalenin üzerine çıkmak da isterseniz ormanın içinden tırmanmanız gerekiyor. Bir patika yok, o yüzden yolu kendiniz bulmalısınız. Yaprakların çok olması sebebiyle bastığınız yere mutlaka dikkat edin.

DİPSİZ GÖL

Dipsiz Göl, Çifte Şelalelerden 10 dk sonra geliyor. Virajlı yolları takip ederek göl girişine ulaşıyorsunuz. Göl biraz tuhaf. Kırılmış ağaçlar, çorak ve çamurlu toprak bir arada. Bataklık gibi bir görüntüsü var. Gitmenize değmez ama yol üstünde siz yine de uğrayıp kendiniz karar verebilirsiniz.

KARLIK YAYLASI

Erikli Yaylasından sonra iki yayla daha geliyor. Bunlardan biri de Karlık Yaylası. Yaylalara giden yol bir süre sonra ayrılıyor. Delmece yaylasına yaklaşık 2 km kala Karlık Yaylası yol ayrımı geliyor. Sonra yaklaşık 15-20 dk kadar daha gidiyorsunuz. Ulaşım için biraz sapa kaldığı için herkes gitmiyor. Bu sebeple bölgenin en sakin yeri. Yer yer su birikintileri ve gür çimenler tam bir yayla havası sunuyor. Zamanınız varsa mutlaka uğrayın.

DELMECE YAYLASI

Bölgenin yerleşimi olan tek yaylası burası. Erikli'den buraya varmak yaklaşık yarım saat sürüyor. Geniş düzlükleri ,bol su kaynakları mevcut. Hatta şifalı suyu bile var. Yazın en sıcak gününde bile buz gibi. Ağustos ayında dişleriniz donabilir. Haftasonu kalabalık dahi olabiliyormuş. Bölgedeki en sevdiğim aktivite meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanda yürüyüşe çıkmak. Yaylanın çevresini ormanda yürüyerek keşfedin. Uzaklardan gelen zayıf dere sesleri ve kuş sesleri kulağınızda kalacaktır.

ERİKLİ YAYLASINA NASIL GİDİLİR ?

Kara Yolu;

İstanbul'dan yola çıkanlar eğer köprüyü kullanırlarsa ortalama 125 km, kullanmazlarsa 210 km sonra yaylaya ulaşabilirler. Köprü yolu 1 saat kısaltıyor. Tahmini varış süresi 2 buçuk saat.

Ankara'dan yola çıkanlar için yol 450 km ve 5 buçuk saat sürüyor.

Bursa'dan yola çıkanlar için yol 100 km ve yaklaşık 2 saat sürüyor.

İzmir'den yola çıkanlar için yol 415 km ve yaklaşık 5 saat sürüyor.

Deniz Yolu+Kara Yolu;

İstanbul'dan gelecek olanlar için ekstra bir seçenek ise feribot ile Yalova'ya geçip oradan yola devam etmek. Feribot ile Yalova 1 saat 15 dk sürüyor. Feribot Yenikapı'dan kalkıyor. Feribot fiyatları önceden alınmaya göre değişiyor. Fiyatlar 63-73-93 lira olarak değişiyor. Saatleri ve fiyatları buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Yalova-Erikli yaylası arası yol 50 dk ve 30 km sürmekte.

Not: Yenikapı'dan direkt Çınarcık vapuruna araç ile binemiyorsunuz. Kişi başı 25 lira. Çınarcıktan dolmuş ile Teşvikiye'ye kadar gidebiliyorsunuz. Yayla'ya giden bir toplu taşıma yok.