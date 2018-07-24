Adli yargı kararnamesi yarın çıkacak

Son olarak Danıştay ve Yargıtay'a üye seçimi nedeniyle ertelenen adli yargı kararnamesinin yarın yayımlanacağı belirtiliyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu daha önce yayımladığı duyuruda "Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adli ve idari yargı 2018 yılı ana kararnamelerinin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar ilan edileceği daha önce duyurulmuş ise de; Yargıtay ve Danıştay Üye seçimlerinin gündeme gelmesi nedeniyle kararname çalışmaları uzamış olup, söz konusu kararnamelerin 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında sonuçlandırılması planlanmıştır. Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur." demişti.