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Albayrak: Harcamalarla ilgili tasarruf tedbirleri alınıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tasarruf tedbiri alınacağını belirtti.
24 Temmuz 2018 16:14
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Albayrak: Harcamalarla ilgili tasarruf tedbirleri alınıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı konularda açıklamalarda bulundu. İşte açıklamadan bazı başlıklar:

- Orta vadeli plan ve enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya konulacak

- Kamu nakit varlıklarının yönetimi tek elden sağlanacak

- Mali tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verilecek

- Kamu harcamalarıyla ilgili tasarruf tedbirleri alınıyor
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