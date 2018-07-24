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Albayrak: Harcamalarla ilgili tasarruf tedbirleri alınıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tasarruf tedbiri alınacağını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı konularda açıklamalarda bulundu. İşte açıklamadan bazı başlıklar:
- Orta vadeli plan ve enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya konulacak
- Kamu nakit varlıklarının yönetimi tek elden sağlanacak
- Mali tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verilecek
- Kamu harcamalarıyla ilgili tasarruf tedbirleri alınıyor
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