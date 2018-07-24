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Bartın Üniversitesi Senatosu İsrail'i 8 dilde kınadı

Bartın Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla İsrail Parlamentosunun kabul ettiği 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' 8 dilde kınandı
24 Temmuz 2018 16:15
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Bartın Üniversitesi Senatosu İsrail'i 8 dilde kınadı

İsrail Parlamentosunun kabul ettiği 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' üzerine toplanan Bartın Üniversitesi Senatosu, Türkiye'de ve dünyada tepkilere yol açan hukuksuzluğu 8 ayrı dilde kınadı. Kınama metninde şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletlerin yasal ve ahlaki sistemiyle çatışmaktadır. Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948'de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Rektörler olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail'i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz."

Kınama kararı Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, İbranice ve Arapça yayımlandı.

Anadolu Ajansı
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