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Sosyal medyada PKK propagandası yapan şahsa 5 yıl hapis

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa, 5 yıl hapis cezası verildi
24 Temmuz 2018 16:21
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Sosyal medyada PKK propagandası yapan şahsa 5 yıl hapis

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu yargılanan sanık Ali Çelebi ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanığın, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Çelebi ise savunmasında, tutanaklarla tespit edilen paylaşımların kendisine ait olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmeyip beraat istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çelebi'ye, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 5 yıl hapis cezası verilmesine ve tutukluluğunun devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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