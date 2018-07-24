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Erdoğan'ın afişini gören çocuk 'Dede' diyerek elini öptü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişini gören çocuk 'dede' diyerek elinden öptüHATAY - Hatay'da yolda yürürken bilboarddaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını gören çocuk Erdoğan'ı elinden öptü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişini gören çocuk 'dede' diyerek elinden öptü
Hatay'da yolda yürürken bilboarddaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını gören çocuk Erdoğan'ı elinden öptü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kanatlı Caddesi üzerinde ailesiyle yürürken yol üzerinde asılı olan billboardda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini gören 'Dede' diye seslenerek yanına gitti. 4 yaşlarındaki çocuklardan biri afişteki Erdoğan'ı elinden öptü.
Çocuğun ailesi tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.
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