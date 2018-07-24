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YÖK'ten 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018' raporu

Yükseköğretim Kurulunca ilk kez Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bir rapor yayımlandı. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018" adlı raporda, Türkiye'deki tüm vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci, öğretim üyesi, fakülte ve meslek yüksekokulu ve kitap sayıları ile kurumların dünya sıralamalarındaki yerleri, mezunlarının KPSS, ALES, TUS gibi merkezi sınavlardaki başarıları gibi bilgilere yer verildi
24 Temmuz 2018 16:53
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YÖK'ten 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018' raporu

Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci, öğretim üyesi sayıları ile dünya sıralamasındaki yerlerine ilişin verilerin yer aldığı "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018" adlı rapor YÖK tarafından yayımlandı. YÖK Başkanı Prof.Dr.Yekta Saraç, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin imza attığı uluslararası başarılarla ülkenin görünürülüğünü desteklediğini bildirdi.

"Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018" başlıklı raporda, Türkiye'deki tüm vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve öğretim üyesi, fakülte ve meslek yüksekokulu sayıları ile kütüphane büyüklükleri, dünya sıralamalarındaki yerleri, mezunlarının KPSS, ALES, TUS gibi merkezi sınavlardaki başarıları, TÜBİTAK proje bütçeleri, öğrenci başı cari giderlerle tam bursluluk oranları gibi bilgilere yer verildi.

Raporda, her bir yükseköğretim kurumunun farklı alanlarda sıralamalardaki yerleri, iyi oldukları ve hala iyileştirilmeye açık olan yönleri sunulurken YÖK tarafından yapılan geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri, mevzuat çalışmaları ve son dönemlerde sayısı artan "yerinde incelemeler"e ait görseller de paylaşıldı.

YÖK tarafından hazırlanan, kapsam ve yöntem itibarıyla alanında bir ilk niteliği taşıyan raporda, vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik, mali ve idari açıdan durumları grafik ve tablolar kullanılarak aktarıldı.

Gelecek yıl devlet üniversiteleri için de rapor hazırlanması planlanıyor.

- "Vakıf yükseköğretim kurumları ülkenin yükselen değeri"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, raporun sunuş bölümünde yaptığı değerlendirmede, vakıf yükseköğretim kurumlarının ülkenin yükselen değerleri olduğuna işaret etti.

Yükseköğretim sisteminde önemli bir yere ve toplumun algısında derin anlama sahip olan vakıf kavramına atıfta bulunan bu yükseköğretim kurumlarının, yükseköğretim sisteminde önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Saraç, "Zamanla anayasamıza ve yasalara aykırı özel üniversite kavramı ile ilişkilendirilmeye müsait bazı uygulamalar bulunsa da vakıf yükseköğretim kurumlarının yükseköğretim sistemine olumlu katkıları ve önemi inkar edilemez. Vakıf üniversitelerimiz, bilim hayatımızın gelişimine ve yükseköğretime erişime yararı olduğu kadar artık uluslararası başarılara da imza atmakta ve ülkemizin görünürlüğünü de desteklemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bundan sonra raporun her yıl yeni bilgiler ile güncelleneceğine, sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulacağına değinen Başkan Saraç, aynı değerlendirmeleri gelecek yıl devlet üniversiteleri için de yapmayı planladıklarını belirtti.

Saraç, "Yeni YÖK" olarak, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları ile hep birlikte bilim hayatında sürekli iyileşme ve kalite yolculuğunda ilerleme kaydedeceklerine inandığını belirtti.

Raporun giriş bölümünde de Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın, birimin faaliyetleri, son dönemlerde yapılan yeni düzenlemeler, denetlemeler, yerinde incelemeler, kurum ziyaretleri ile mevzuat değişiklikleri ve iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri hakkında bilgilendirmeleri yer aldı.
Anadolu Ajansı
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