|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Annesinin maaş kartını gasbeden sanığa 6 yıl hapis
Antalya'da görülen davada sanık Galip Guçin, kendini "Benim cezalandırılmam annemin ve çocuğumun da cezalandırılması anlamına gelir" diyerek savundu
Antalya'da, yanında yaşadığı annesinin maaş kartını gasbeden sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, anne Tezcan Özavcı ve tutuksuz yargılanan oğlu Galip Guçin katıldı.
Anne Özavcı, oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. Söz verilen sanık Guçin, "Aile içinde gerçekleşmiş ufak bir tartışmadır. Benim cezalandırılmam annemin ve çocuğumun da cezalandırılması anlamına gelir. Beraatımı talep ederim." dedi.
Mahkeme heyetinin 6 yıl hapis cezası verdiği sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde annesi Tezcan Özavcı'nın 31 Ocak 2018'de maaş kartını gasbettiği öne sürülen Galip Guçin hakkında "yağma" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Bu haber 805 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI