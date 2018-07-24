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Başkentte şiddetli rüzgar ağaçları araçların üzerine devirdi

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
24 Temmuz 2018 17:18
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Başkentte şiddetli rüzgar ağaçları araçların üzerine devirdi

Başkentte şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar, otomobillerin üzerine devrildi.

Kentte bir süre etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı mahalle ve sokaklarda fırtına nedeniyle park halindeki arabaların üstüne devrilen ağaçlar hasara yol açtı. Bazı inşaatlardaki malzemelerin sokağa dökülmesi de paniğe neden oldu.

Görgü tanığı Lemuret Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özveren Sokak'taki iş yerinde çalışırken şiddetli bir ses duyduğunu söyledi.

Sokağa çıktığında ağacın arabaların üstüne devrildiğini gördüğünü belirten Metin, yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra ekiplere haber verdiklerini anlattı.
Anadolu Ajansı
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