1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lise öğrencisine cinsel istismar iddiasına 6 tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisini cinsel istismar ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı
24 Temmuz 2018 17:24
Yazdır
Lise öğrencisine cinsel istismar iddiasına 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, ilçede bir lisede öğrenim gören Ö.Y. (16) adlı öğrencinin durumundan şüphelenen ailesi kızlarının cinsel istismara uğradığını tespit etti. Kızları ile birlikte Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden aile şüphelilerin bulunarak cezalandırılmalarını istedi.

Ö.Y. adlı kız çocuğu psikolog nezaretinde alınan ifadesinde şahısların isimlerini polise verdi. Alınan ifadenin ardından harekete geçen ekipler 4'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Yaşı küçük şahıslar Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi. 6 şahıs tutuklanırken şüphelilerden biri ile yaşı küçük 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edilecekleri kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,146 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darbeci eski albay: Teyemmüm abdesti alsın, bize Fetih suresi okusun
24 Temmuz 2018 18:31		 AK Partili Yıldız, Mecliste ağabeyinin de öldüğü Suruç olayını anlattı
24 Temmuz 2018 18:08
Samsun'da FETÖ'den 9 bin 517 kişi hakkında soruşturma yapıldı
24 Temmuz 2018 18:02		 Darbeciler tankların çıkışını engelleyen askerlere ateş etmiş
24 Temmuz 2018 17:45
Polislerin mahrem imamına 7 yıl 6 ay hapis
24 Temmuz 2018 17:26		 FETÖ'cü emniyet müdürünün müebbet hapsine onay
24 Temmuz 2018 17:16
'Kimse Yok Mu Derneği' çalışanlarına yönelik soruşturma tamamlandı
24 Temmuz 2018 16:52		 Sosyal medyada PKK propagandası yapan şahsa 5 yıl hapis
24 Temmuz 2018 16:21
FETÖ'nün SODES yapılanmasına darbe
24 Temmuz 2018 16:19		 Meriç Nehri'nde ceset bulundu
24 Temmuz 2018 15:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
Ek göstergeyi bekleyenler dikkat
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
2018 KPSS GY GK ve EB soru ve cevapları açıklandı
50 bin 314 öğretmen adayı tercihte bulunmuş
Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu
Akar: Bedellide temel eğitim süresi değişebilir
20 bin Öğretmen ataması yapıldı
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
Kavgadan dolayı atılan memur, BİM'de davayı kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
skip ad 2
tek başına sinemaya gitmek 3
flört 2
Sadakat 3
sıkılmak 1
sevilen koku 3
frau m.a.p 1
en lezzetli yemek 1
portakalcicegi2017 11
tarhana çorbası 1
SON İLANLAR
Çardaklı Belediyesi Tahsildar Alım İlanı
Konya Doğanhisar SYDV Personel Alım İlanı
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Yalova Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam