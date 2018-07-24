Darbeciler tankların çıkışını engelleyen askerlere ateş etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.

Duruşmada darbe girişimi sırasında kışlada görevli olan bazı askerler de tanık olarak dinlenildi.

Tanık Çelebi A, darbe girişiminden önce tümen istihbarat şube müdürü olan sanık eski albay Muharrem Erdem'in halkın üzerine ateş açılması yönünde talimat verdiğini söyledi.

Murat D. ise sanıklardan eski binbaşı Özkan Gürkol ve beraberindeki askerlerin tankları kışladan çıkarmaya çalıştığını, bölük komutanının emri üzerine cephanelik bölgesine gelen zırhlı araçların kışladan çıkmasına mani olduklarını anlattı.

Bu sırada sanık Gürkol ve beraberindekilerin tankların çıkmasına müsaade etmeyen zırhlı araçlara ateş ettiğini ifade eden Tanık Murat D, hareket halindeki bir tankın dışarı çıkışını engellemek için önüne yattığını, bu sırada Gürkol'un tank sürücüsüne, "Ez bunları" diye emir verdiğini beyan etti.

Olay tarihinde Zırhlı Birlikler'de uzman çavuş rütbesiyle görev yaptığını belirten tanık İsmet K, 15 Temmuz akşamı komutanlarının terör saldırısı gerekçesiyle göreve çağırdıklarını ve birliğe gittiğini aktardı.

İsmet K, darbecilerin kontrolündeki tankların kışla dışına çıkmasını engellemek için diğer zırhlı araçları tankların önüne çektiklerini, sanık binbaşı Özkan Gürkol ve beraberindeki askerlerin içinde bulundukları araçlara ateş açtığını kaydetti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.