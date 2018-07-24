|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
CHP'li Yaşar Tüzün: Yeterli imza toplanmıştır
CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için yeterli sayıda imza toplanmıştır. MYK üyeleri görebilir" dedi
CHP olağanüstü kurultay çağrı heyetinin sözcüsü PM üyesi Gaye Usluer kurultay için gerekli imzaların toplandığını açıkladı.
GAYE USLUER: İMZALAR TOPLANDI
Gaye Usluer açıklamasında, "Olağanüstü Kurultay için yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır.Görmek isteyen MYK üyemiz "yarın saat 11.00'e kadar" değil istediği zaman imza belgelerini görebilir. Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz
- CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için yeterli sayıda imza toplanmıştır. MYK üyeleri görebilir" dedi.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de yaptığı açıklamada "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz "yarın saat 11.00'e kadar" değil istediği saatte imzaları görebilir" dedi.
Bu haber 7,131 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI