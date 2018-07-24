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CHP'li Yaşar Tüzün: Yeterli imza toplanmıştır

CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için yeterli sayıda imza toplanmıştır. MYK üyeleri görebilir" dedi
24 Temmuz 2018 18:10
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CHP'li Yaşar Tüzün: Yeterli imza toplanmıştır

CHP olağanüstü kurultay çağrı heyetinin sözcüsü PM üyesi Gaye Usluer kurultay için gerekli imzaların toplandığını açıkladı.

GAYE USLUER: İMZALAR TOPLANDI

Gaye Usluer açıklamasında, "Olağanüstü Kurultay için yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır.Görmek isteyen MYK üyemiz "yarın saat 11.00'e kadar" değil istediği zaman imza belgelerini görebilir. Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz

- CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için yeterli sayıda imza toplanmıştır. MYK üyeleri görebilir" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de yaptığı açıklamada "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz "yarın saat 11.00'e kadar" değil istediği saatte imzaları görebilir" dedi.
Memurlar.Net
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