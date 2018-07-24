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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 3,33'lük düşüşle tamamladı.
24 Temmuz 2018 18:16
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,33'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 3.171 puanlık azalışla 92 bin 133 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,69, holding endeksi ise yüzde 1.63 değer kaybetti.

Anadolu Ajansı
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