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Diyanet, ilçe müftüsü (yedek) ataması yapacak

2018 Yılı İlçe Müftülüğü (Yedek) Atamaları İle İlgili Duyuru
24 Temmuz 2018 18:17
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Diyanet, ilçe müftüsü (yedek) ataması yapacak

2018 Yılı İlçe Müftülüğü (Yedek) Atamaları İle İlgili Duyuru

İlçe Müftülüğü için 21.04.2018 tarihinde yapılan yazılı, 07.05.2018-11.05.2018 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olup yedekten kazananların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

1- Adaylar, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre 4 üncü sınıf ilçelere atanacaklardır.

2- Adayların 24.07.2018 tarihinden itibaren 29.07.2018 tarihi saat 23.55'e kadar yapacakları tercihlere göre atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

3- Adayların tercihlerine göre yerleştirilmesi işlemi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamalarına göre yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla,

Yazılı sınav puanı yüksek olana,
Hizmet süresi fazla olana,
Doğum tarihi önce olana,

öncelik verilecektir.
4- Adaylar 13 tercihte bulunabileceklerdir. Tercihlerinden birine yerleşemeyenler ile belirtilen süre içerisinde tercihte bulunmayanların atamaları re'sen yapılacaktır.

5- Adaylardan halen yurtdışı teşkilatında geçici görevde olanların kanuni süresi içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. İlçe Müftülüğü hakkından feragat ederek yurdışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 03.08.2018 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

6- Adayların atamaya esas olan ve 2018 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı Başvuru Duyurusunun III. maddesinde belirtilen belgelerini, önce e-mail sonra posta yoluyla veya elden 03.08.2018 tarihi saat 18.00'e kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

7-İlçe Müftülüğü yer tespiti ve tercih ile ilgili bilgiler hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

8- Yapılacak yer tespiti ve tercih işlemleri için (0 312 295 77 91-295 84 43) nolu telefonlardan bilgi alınabilecektir.

9- E-MAİL ADRESİ: atama1@diyanet.gov.tr

Tercihler https://dibbys.diyanet.gov.tr web adresinden yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Memurlar.Net
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