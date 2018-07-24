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Darbeci eski albay: Teyemmüm abdesti alsın, bize Fetih suresi okusun

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası müşteki Türkkan: Kızım abdest almak istediğini söyleyince Mürsel Çıkrıkçı (tutuklu sanık eski albay), 'Bunun annesi kim. Teyemmüm abdesti almayı bilmiyor mu? Teyemmüm abdesti alın, bizim için Fetih suresi okuyun' dedi. Duruşma yarına ertelendi
24 Temmuz 2018 18:31
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Darbeci eski albay: Teyemmüm abdesti alsın, bize Fetih suresi okusun

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması tamamlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada müştekiler dinlenildi.

Müşteki senarist Tayyar Raci Şaşmaz "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin senaristliğini yaptığını, 15 Temmuz'da müşteki Mehmet Baş ile Avrupa yakasından yola çıktıklarını söyledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün darbeci askerler tarafından kapalı olduğunu öğrendiğini belirten Şaşmaz, "Motorla Anadolu yakasına geçtik. Çengelköy'de ofisim vardı. Silah sesleri geliyordu. Çok değer verdiğim Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un köprüde şehit olduklarını öğrendim." ifadelerini kullandı.

- "Enseme tam otomatik silah dayandı"

Bunun üzerine Baş ile çıktıklarını kaydeden Şaşmaz, "Masum ve savunmasız insanlara ateş açıldığını gördüm. Enseme tam otomatik silah dayandı ve yere yatırıldım. Daha sonra esir alınmış insanların yanına götürüldüm. Mürsel Çıkrıkçı (tutuklu sanık eski albay) karakoldaki polislere teslim olmaları yönünde çağrı yapılıyordu. Enseme silah dayayanın Şafak Gündoğdu (tutuklu sanık eski yüzbaşı) olduğunu emniyette tespit ettim. Yaralanmış ve yaralıları taşıdıkları için üzerilerine kan bulaşan insanları darbeci askerlerin tekmelediğini gördüm" dedi.

Sabaha kadar masum insanlara ateş açıldığını ve darbeci askerlerden şikayetçi olduğunu söyleyen Şaşmaz, davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın'ın sanık polislerin darbe girişimindeki hal ve hareketlerini sorması üzerine, Şaşmaz "İnsanların derdest edildiklerini gördüklerinde üzgün bir halleri yoktu. Polislerin birinin silahındaki şarjörü de gördüm. Polisler insancıl olarak tek hareketi derdest edilenleri tuvalete götürmek oldu." diye konuştu.

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin genel koordinatörü olduğunu beyan eden müşteki Mehmet Baş ise masum insanlara ateş açıldığını, darbeci askerler tarafından esir alındığını kaydederek, davaya katılma talebinde bulundu.

- "Devrem şehit oldu"

Müşteki polis memuru M.L. ise darbe girişiminden haberdar olmalarının ardından Çengelköy Polis Merkezi bölgesine gittiğini belirtti.

Karakolu ele geçirmeye çalışan askerlere müdahale ettiklerini aktaran M.L. "Devrem Fatih Dalgıç darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu, bir polis arkadaşım yaralandı. Biz darbeci askerlerle çatışırken arkamızdan sivil polis olduğunu düşündüğümüz sivil 2 kişi bize ateş açtı" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da tutuklu sanık eski albay Mürsel Çıkrıkçı tarafından derdest edilen müşteki polis memuru T.Y. de çevik kuvvet otobüsünün askerler tarafında silah çekilmek suretiyle Çengelköy'de durdurulduğunu söyledi.

Mürsel Çıkrıkçı'nın kendisini kız arkadaşıyla telefonda görüşürken gördüğünü söyleyen müşteki polis memuru, "Sen vatan hainisin. Telefonla kiminle konuşuyorsun. Biz burda uğraşırken sen kız arkadaşını düşünüyorsun. Beni 10-15 dakika boyunca darbetti. Vurduklarıyla yıkılmadım, iki asker çağırdı beni yere yatırdı. 'Bu vatan hainini ibreti alem için vuracağız' dedi" şeklinde beyanda bulundu.

Sanık arkadaşlarının kendisine yardım etmek istediğini ileri süren T.Y. "Yardım etmek istiyorlardı ama edemiyorlardı. Mürsel Çıkrıkçı kafama silah dayadı ve beni öldürecekti. Tam o sırada polis memuru, 'Sen bunu vurursan ben annesine, babasına nasıl hesap vereceğim' dedi" şeklinde ifade verdi.

- Darbeci albaydan "Fetih suresi" talimatı

Müşteki Nuriye Türkkan da 15 Temmuz'da darbeci esir alındıklarını ifade ederek, "Kızım abdest almak istediğini söyleyince Mürsel Çıkrıkçı, 'Bunun annesi kim? Teyemmüm abdesti almayı bilmiyor mu? Teyemmüm abdesti alın, bizim için Fetih suresi okuyun' dedi." beyanında bulundu

Duruşma yarına ertelendi.
Anadolu Ajansı
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