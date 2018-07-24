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Bakan yardımcılığında, sıra O bakanlıklarda

Cumhurbaşkanlığı 21 ve 23 Temmuz'da iki adet kararnameyle 7 Bakanlıkta bakan yardımcısı ataması yaptı. Ancak birleştirilen bakanlıklarda hala bakan yardımcısı ataması yapılmadı
24 Temmuz 2018 18:34
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Bakan yardımcılığında, sıra O bakanlıklarda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 ve 23 Temmuz'daki atama kararlarıyla 7 Bakanlıkta bakan yardımcısı atamalarını yaptı.

Ancak MEB, Milli Savunma, İçişleri Bakanlıkları ile birleştirilen Bakanlıklardan olan Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Çalışma, Sosyal ve Aile, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarında hala bakan yardımcısı ataması yapılmış değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Temmuz günü (yarın) öğlen saatlerinde Güney Afrika Cumhuriyetine gidecek. Dolaysıyla yarın kadar Bakan yardımcılıklarına dair atama kararları yayınlanmaz ise atama kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi dönüşü sonrasına kalacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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