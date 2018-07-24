|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, cezavi firarisi polisin yaptığı operasyon ile yakalandı
Alınan bilgiye göre, hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Emrah B, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Açık Cezaevi'nden yaklaşık 1 ay önce firar etti.
Güvenlik güçlerince yurt genelinde aranan firarinin, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis, eve operasyon düzenledi.
Emrah B, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu haber 587 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI