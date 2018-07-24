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Rize'de cinsel taciz sanığı tutuklandı

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
24 Temmuz 2018 18:54
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Rize'de cinsel taciz sanığı tutuklandı

Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Deniz ve Kuyumcular caddesinde bir kişinin çevredeki kadınları taciz ettiği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bölgedeki kadınları ve küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiğini belirledikleri A.K'yi (68) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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