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24 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
24 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 24 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonunda 9 tutuklama Samsun'da FETÖ operasyonu: 3' öğretmen 4 gözaltı FETÖ mahrem listesinde olan 3 eski polise 8'er yıl hapis FETÖ'den yargılanan iş adamının mal varlığına el konuldu Kayseri'de hapis cezası verilen 6 FETÖ sanığından 5'i tahliye Edirne'de kaçma teşebbüsünde bulunan 4 FETÖ'cüden 3'ü tutuklandı 'Kimse Yok Mu Derneği' çalışanlarına yönelik soruşturma tamamlandı FETÖ'cü emniyet müdürünün müebbet hapsine onay Polislerin mahrem imamına 7 yıl 6 ay hapis FETÖ sanığı eski polis memuruna hapis cezası Samsun'da FETÖ'den 9 bin 517 kişi hakkında soruşturma yapıldı
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