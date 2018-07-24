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Prof. Dr. Cevat Geray, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Cevat Geray, son yolculuğuna uğurlandı
24 Temmuz 2018 19:02
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Prof. Dr. Cevat Geray, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp rahatsızlığı sebebiyle 88 yaşında hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) eski dekanı Prof. Dr. Cevat Geray, son yolculuğuna uğurlandı.

Geray için ilk tören, mezun olduğu ve bir dönem dekanlık görevinde bulunduğu Ankara Üniversitesi'nde yapıldı.

Sosyal Bilimler Fakültesi Sütunlu Salon'da düzenlenen törene, SBF Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ile Geray'ın sınıf arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

Dekan Çelik, burada yaptığı konuşmada, Geray'ın Türkiye için önemli ilim adamlarından biri olduğunu ve ölümünden büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Çelik, "Normal zamanlarda herkes her şeyi yapabilir, esas olan imtihan zor zamanlarda verilir. Hocamız zor zamanları geçmiş ve mülkiyenin tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Cevat Geray'ın sınıf arkadaşı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, Geray ile bir çok kurumda görev yaptığını belirtti.

Farklı tarihlerde fakültenin dekanlık görevini yerine getirdiklerini dile getiren Keleş, "Onun sıradan bir bilim insanı olmadığını biliyorsunuz. Bu görevi, bu işlevi hakkıyla yerine getirmiş ender bilim insanlarından biriydi. Bunun ötesinde meslek kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde çok yakın ilişkilerini hiç eksik etmemiştir." dedi.

Ankara Üniversitesi'nde yapılan törenin ardından Cevat Geray'ın naaşı, cenaze namazı için Kocatepe Camii'ne getirildi.

Cenaze namazına Geray'ın oğlu Haluk ve kızı Damla Geray, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi, Levent Gök ve Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Geray'ın cenazesi, defnedilmek üzere Cebeci Mezarlığı'na götürüldü.
Anadolu Ajansı
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