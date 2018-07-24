1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Komiser yardımcılığı sınavı 25 Temmuz'da yapılacak

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine komiser yardımcısı alım yazılı sınavı, 25 Temmuz 2018 tarihinde Çarşamba günü Saat: 10.00'da Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü'nde yapılacaktır
24 Temmuz 2018 18:59
Yazdır
Komiser yardımcılığı sınavı 25 Temmuz'da yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Özel Harekat Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan Özel Harekat branşlı emniyet mensubu adaylardan meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından 500 erkek memurun ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) alımı için 21-30 Mayıs 2018 tarihinde ilana çıkılmıştı.

Adayların şahsen başvuruları Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 04-08 Haziran 2018 tarihleri arasında 81 İl Merkezi için kendi illerinde, Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde kurulan Müracaat Kabul Komisyonları tarafından alındı.

Yazılı Sınav, 25 Temmuz 2018 tarihinde Çarşamba günü Saat: 10.00'da Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü'nde yapılacaktır.

Tüm adaylara duyurulur.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,660 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TİGEM, safkan taylardan 4,9 milyon lira gelir elde etti
24 Temmuz 2018 19:56		 Bakan yardımcılığında, sıra O bakanlıklarda
24 Temmuz 2018 18:34
Diyanet, ilçe müftüsü (yedek) ataması yapacak
24 Temmuz 2018 18:17		 Adli yargı kararnamesi yarın çıkacak
24 Temmuz 2018 16:08
KYK'dan Haziran ayı yurt ücretini yatırmayan öğrenciler için açıklama
24 Temmuz 2018 15:28		 Hatay'da 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması 8 Ağustos'a kadar uzatıldı
24 Temmuz 2018 14:56
İHA ve SİHA'ların etkinliği Kuzgun ile artacak
24 Temmuz 2018 14:29		 O araca ceza kesilip, yazılar sökülmüş
24 Temmuz 2018 12:26
Akar: Bedellide temel eğitim süresi değişebilir
24 Temmuz 2018 11:43		 Ankara Büyükşehir konutları satışta
24 Temmuz 2018 11:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
2018 KPSS GY GK ve EB soru ve cevapları açıklandı
Ek göstergeyi bekleyenler dikkat
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
50 bin 314 öğretmen adayı tercihte bulunmuş
Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu
Akar: Bedellide temel eğitim süresi değişebilir
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
Kavgadan dolayı atılan memur, BİM'de davayı kazandı
20 bin Öğretmen ataması yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şampiyonlar ligi görünümlü uefa avrupa ligi grubu 1
safiye inci 6
göz atmak 1
Güzel kaybetik 5
frau m.a.p 1
elif elmas 1
haksız feryat 1
alpay özalan 3
andre ayew 1
sude 6
SON İLANLAR
Çardaklı Belediyesi Tahsildar Alım İlanı
Konya Doğanhisar SYDV Personel Alım İlanı
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Yalova Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam