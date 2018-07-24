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Kırklareli'nde hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu, sürücü ve hemşire ile ambulanstaki hasta ve refakatçisi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Can yönetimindeki 39 ER 809 plakalı ambulans, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne hasta götürürken, D-100 Karayolu Ayvalı kavşağında devrildi.
Kazada sürücü Can, hemşire Hazal Gülsever, hasta Muharrem Baran ve refakatçisi Feyzullah Köse yaralandı.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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