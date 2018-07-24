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Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Yıldırım'ı ziyaret edecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Binal Yıldırım'ı ziyaret edecek.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Binali Yıldırım ile tutuklu bulunan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumunu görüşeceği bildirildi.
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