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SBÜ, 'A Seviye' üniversiteler arasında yer aldı

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 'A Seviye, üniversiteler arasında yer almamız, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın sağlık profesyoneli ihtiyacını karşılamaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucudur.' dedi.
24 Temmuz 2018 19:48
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SBÜ, 'A Seviye' üniversiteler arasında yer aldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan "A Seviye" üniversiteler arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nın (TÜMA) 2018 raporuna göre, 2015'te kurulan sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan SBÜ, öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan "A Seviye" üniversiteler arasında yer buldu.

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan TÜMA sonuçlarına göre SBÜ, "Devlet Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre Sıralamaları" kategorisinde 109 devlet üniversitesi arasında 18'inci, "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" sıralamasında 172 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 21'inci, "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" sıralamasında 14'üncü, "Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı" sıralamasında 24'üncü, "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" sıralamasında 17'nci olarak A grubu üniversiteler arasında yer aldı.

Çalışmada üniversitelerdeki öğrenme deneyimi, yerleşke ve yerleşke yaşamının doyuruculuğu, öğrenme imkanları ve kaynaklarının zenginlik düzeyi, kişisel gelişim ve kariyer destek olanakları, üniversitelerin verdikleri akademik destek ve ilgi gibi birçok konu değerlendirildi.

Araştırmalarla Türkiye'deki üniversitelerin öğrencilerini tatmin etme düzeylerinin belirlenmesi, bu kapsamda üniversitelerin öğrencilerin tatminkar olma düzeylerini temel alınarak sıralanması ve öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlanması hedefleniyor.

Veriler, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir sunarken, araştırma üniversitelerin aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamit Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulduğunu anımsattı.

Tarihten adlıkları ilhamla öğrencileri tam donanımlı sağlık profesyonelleri olarak yetiştirdikleri bilgisini veren Erdöl, "2015'te kurulmamıza rağmen ÜniAr tarafından hazırlanan TÜMA 2018 raporunda öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan 'A Seviye' üniversiteler arasında yer almamız, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın sağlık profesyoneli ihtiyacını karşılamaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucudur." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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