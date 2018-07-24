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Yenilikçilik ödüllerinde Bursa'ya 4 ödül

2017-2018 eğitim öğretim yılında 6.sı düzenlenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında Bursa, bir tanesi Bakanlık üç tanesi de Bölgesel olmak üzere toplam 4 ödüle layık görüldü.
24 Temmuz 2018 20:08
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Yenilikçilik ödüllerinde Bursa'ya 4 ödül

Eğitim ve Öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" kapsamında Bursa, bir tanesi Bakanlık üç tanesi de Bölgesel olmak üzere toplam 4 ödüle layık görüldü.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 6.sı düzenlenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında toplam 4841 başvuru alınmış ve ödül başvuru raporlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 151 proje saha ziyaretine kaldı. 151 projeden 15 tanesi Bakanlık, 62 tanesi de Bölgesel ödülüne layık görüldü.

Ödül almaya hak kazanan projeler Bakanlık bağımsız değerlendiricileri tarafından 21-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında yerinde incelenerek belirlendi.

Bakanlık Ödülüne Layık Görülen Projelerimiz:

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Çınarlar Çiçeklerle Buluşuyor projesi

Bölgesel Ödülüne Layık Görülen Projelerimiz:

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Çınarlar Çiçeklerle Buluşuyor projesi

Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Eyvallah Projesi

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi - Aylinux Yazılım Projesi
Memurlar.Net
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