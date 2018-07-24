İstanbul'da yağış etkili oluyor

Bayrampaşa'da yağış nedeniyle su basan bir alt geçitte mahsur kalan minibüs, itfaiye ekiplerinin suyu tahliye etmesinin ardından kurtarıldı.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'da, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Kentte hava sıcaklıkları da 3 ila 5 derece azaldı.

Yoğun yağış nedeniyle Bayrampaşa'da Maltepe alt geçidini su bastı. İçerisinde yolcu bulunan bir minibüs alt geçitte mahsur kaldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin, suyu tahliye etmesinin ardından minibüs kurtarıldı. Alt geçide çıkan yol, bir süre trafik akışına kapatıldı.

Silivri'de sürücüler ilerlemekte zorlandı

Silivri'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları koptu.

Sürücüler yağış nedeniyle trafikte ilerlemekle güçlük çekerken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için durak ve bina girişlerine sığındı.

İlçede yağışın akşam saatlerinden itibaren daha da etkili olması bekleniyor.

Sahil yolunda su birikintileri oluştu

Anadolu Yakası'nda da yağış, özellikle Üsküdar, Kadıköy ve Boğaz çevresinde etkili oldu.

Yağış sonrası sahil yolunda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, buldukları kuytu yerlere sığındı.

Üsküdar sahilde yağış rağmen bazı vatandaşlar balık tutmaya devam etti.