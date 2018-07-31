Üniversite, olumlu güvenlik soruşturması raporuna rağmen asil adayı değil yedek adayı atadı

Özel sektörde Bilgisayar mühendisi olarak çalışan bir aday 2016 yılı Aralık ayında bir üniversitenin açtığı öğretim görevlisi kadrosuna başvurur. Sınav sonrasında, öğretim görevlisi kadrosuna asil olarak atanmaya hak kazanır.

Üniversite güvenlik soruşturması yapacağını belirtir ve aday bekler. Ancak süre uzayınca, aday, özel sektörde çalıştığı firmayı konudan haberdar eder ve kendisinin yerine birinin bulunmasını ister. 2017 yılında da işten ayrılır. Bu sırada üniversite, kişiyi ara ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlandığını atamasının yapılacağını belirtir ama geçen süreye rağmen atama yapılmaz.

Nihayetinde asil olarak kazanan aday değil yedek olarak kazanan aday atanır.

Kamu Denetçiliği Kurumunun aşaıda yer alan kararına göre, üniversite iki kez güvenlik soruşturması yapırmış ve güvenlik soruşturması olumlu olmasına rağmen adayın atamasını yapmamıştır.

İŞTE KDK'NIN KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

|18745356-101.07.04-E.3206

2017/11196

05/03/2018

TAVSİYE KARARI

BAŞVURAN :

... Üniversitesi Rektörlüğü

Başvuran, araştırma görevlisi alım sınavı sonucunda asilden kazanmasına rağmen gerekçe gösterilmeksizin atamasının yapılmamasına ve yerine yedek adayın atanmasına itiraz etmektedir.

BAŞVURU TARİHİ : 5.9.2017

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1) Başvuran, e-başvuru yoluyla Kurumumuza yaptığı başvurusunda ve eklerinde, özetle; İstanbul'da özel bir firmada bilgisayar mühendisi olarak çalışırken ... Üniversitesi tarafından 30/11/2016 tarihinde yapılan giriş sınavı neticesinde .. Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlisi kadrosunu asilden kazandığını, ilgili evrakları 18/12/2016 tarihinde Üniversiteye teslim edip atamasının yapılmasını beklediğini, evraklarını teslim ettikten sonra güvenlik soruşturması için gerekli işlemlerin yapılmaya başlandığını, konu hakkında yeterli bilgi almadan beklediğini, bu sürecin uzun ve yıpratıcı olduğunu, maddi ve manevi zarara girdiğini, bu süre zarfında çalıştığı firmanın işleri riske atmamak için kendisinden işten ayrılacağı tarihi istediğini, bunun üzerine 12/02/2017 tarihinde işinden ayrıldığını, Nisan ayı ortasında Üniversiteden aranarak soruşturmasının ulaştığını ve atamasının 1 hafta gibi sürede yapılacağını bildirildiğini, aradan 2 hafta geçmesine rağmen tarafına bilgi verilmeyince Üniversiteyi aradığını, kendisine gerekçe göstermeden tekrar soruşturma yapılacağının söylendiğini, Eylül ayı içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek soruşturmasının Üniversiteye gönderilip gönderilmediğini sorduğunda sözlü olarak ikinci soruşturma adı altında bir evrak gelmediği ve soruşturmasının 2017 başlarında Üniversiteye gönderildiği bilgisini aldığını, bunun üzerine 05/09/2017 tarihinde BİMER üzerinden başvuru yaptığını, başvurusu üzerine Üniversite Rektörlüğünden cevap olarak sınavda ikinci olan adayın atandığı bilgisi verildiğini, ancak kendisinin atanmamasına ilişkin tarafına herhangi bir gerekçe gösterilmediği gibi tebligat da yapılmadığını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına verdiği dilekçesi üzerine ise ... Üniversitesi Rektörlüğünün 15/10/2017 tarihli ve 8979 sayılı yazısıyla bilinen metodlarla elde edilen bilgilere göre öğretim görevlisi olarak tayininin yapılmadığının bildirildiğini ifade ederek, konunun incelenerek mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2) ... Üniversitesi Rektörlüğünün 05/02/2018 tarihli ve 835 sayılı yazısıyla, ilgili birimlerden gönderilen bilgi ve belgeleri Kurumumuza iletmiş olup, herhangi bir açıklamaya, görüşe veya değerlendirmeye yer verilmemiştir.

III. İLGİLİ MEVZUAT

3) 2709 sayılı T.C. Anayasası'nın 3.1) "Hizmete girme" başlıklı 70 inci maddesinde;

"Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez."

3.2) "Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı" başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında;

"Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler."

3.3) "Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler" bölümünde yer alan "Genel ilkeler" başlıklı 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

"Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir."

4) 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun "Kurumun Görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında;

"Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir."

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Genel ve özel şartlar" başlıklı 48 inci maddesinde;

"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. A)

Genel şartlar:... 8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B) Özel şartlar:. 2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."

6) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun

6.1) "Rektör" başlıklı 13 üncü maddesinde;

"b)Görev, yetki ve sorumlulukları:

(1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak"

6.2) "Öğretim görevlileri" başlıklı 31 inci maddesinde;

"Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi

kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır."

7) 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin "Merkezi sınav" başlıklı Ek 8 inci maddesinde;

"Ekli cetvelde yer alan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına; açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezi sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak ve bu sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. ... Merkezi sınav ile giriş sınavlarının yapılması ve diğer hususlara ilişkin esas ve usüller Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

8) 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un birinci maddesinde;

"Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir."

9) 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 9.1) "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde;

"Bu Yönetmelikte geçen; .

f) Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,

g) Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup

bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,. ifade eder."

9.2) "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında;

"Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır."

9.3) "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi" başlıklı 10 uncu maddesinde;

"Gerekli görülen hallerde ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesini isteyebilirler."

9.4) "Değerlendirme" başlıklı 15 inci maddesinde;

"Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda müsteşarın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri ve varsa güvenlik işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan "Değerlendirme Komisyonu" kurulur."

10) 31/07/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10.1) "Genel şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinde;

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, gerekir."

10.2) "Değerlendirme" başlıklı 12 nci maddesinde;

"Sınav jürisi değerlendirmesinde; . meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir."

10.3) "Sınavlarda başarılı olanların atanması" başlıklı 13 üncü maddesinde;

"Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır."

düzenlemelerine yer verilmiştir.

IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN'IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

11) Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın sınavda başarılı olmasına ve güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olmasına rağmen, idarenin güvenlik soruşturması yapma konusunda görevli ve yetkili mercilerden gelen sonuçlarına itibar etmeyerek, başvuranın atamasını yapmaması yönündeki işleminin hukuka aykırı olduğu değerlendirilerek, idareye, başvuranın atamasının yapılması yönünde tavsiyede bulunulması yönünde hazırlanan öneri Kamu Başdenetçisi'ne sunulmuştur

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

12) Başvuran, ... Üniversitesi ... Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlisi kadrosunu asilden kazanmasına rağmen atamasının yapılmayarak yerine herhangi bir gerekçe gösterilmeden yedekte yer alan kişinin atanmasına itiraz ederek, mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

13) Kamu hizmetine girmek her vatandaşın hakkı olmakla birlikte, kamu hizmetinin etkin ve esenlikli bir biçimde yürütülmesi amacıyla, ilgili Kanunlarda kamuda işe alınacak memurlarda birtakım nitelikler aranmakta ve atama işlemleri belli genel ve özel şartlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

14) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesine, 03/10/2016 tarihinde 676 sayılı KHK ile eklenen sekizinci bent yoluyla devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlar arasına "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" şartı da eklenmiş olup, daha önce gizlilik dereceli birim ve kısımlar ile askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel için, ayrıca özel mevzuatlarınca sadece belli mesleklerdeki memurlar için aranan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması şartı, devlet memurluğuna atanacakların tamamı için getirilmiş bulunmaktadır.

15) Somut olayımızda, ... Üniversitesi ... Meslek Yüksek Okuluna atanmak üzere, 08/11/2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde Bilgisayar Programcılığı alanı için bir adet öğretim görevlisi alımı yapılacağına ilişkin ilanın yayımlandığı, giriş sınavının 30/11/2016 tarihinde gerçekleştirildiği, ön değerlendirme sonucunda başvuran asil aday olarak atanmaya hak kazandığı, bunun üzerine ... Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun 08/12/2016 tarihli ve 2016-96 sayılı kararıyla başvuranın yapılan giriş sınavında başarılı olduğundan bahisle atamasının kabulüne ve bu kararın Rektörlük makamına arzına karar verildiği, sonuçların 09/12/2016 tarihinde açıklandığı, başvuranın 18/12/2016 tarihinde evraklarını teslim etmesinin ardından arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması aşamasına geçildiği görülmektedir.

16) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ile ilgili olarak, idarenin 22/12/2016 tarihli ve 11126 sayılı yazısıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden başvuranın arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılarak sonucunun bildirilmesi istendiği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün 31/03/2017 tarihli ve 47022 sayılı yazısında ise başvuran hakkında güvenlik kaydına rastlanılamadığı bilgisinin verildiği; buna rağmen, ... Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun 25/04/2017 tarihli ve 2017-21 sayılı kararıyla yedek olarak belirlenen adayın atanmasına ve bu kararın Rektörlük makamına arzına karar verilerek, söz konusu karar .... Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 25/04/2017 tarihli ve 15727 sayılı yazısıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderildiği anlaşılmaktadır.

17) Diğer yandan, başvuru dosyasında yer alan belgelerden, idare tarafından, 15/05/2017 tarihli ve 2971 sayılı yazıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki bir görevliden elde edildiği iddia edilen bir bilgi dolayısıyla, içinden geçmekte olduğumuz hassas dönemin özelliğine de dikkat çekilerek, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden başvuranın güvenlik soruşturmasının tereddüte mahal vermeyecek şekilde yeniden yapılması talep edildiği; ayrıca, 18/05/2017 tarihli ve 3075 sayılı yazıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından başvuran hakkında bilgi talep edildiği; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün 01/06/2017 tarihli ve 98065 sayılı yazısıyla, başvuranın güvenlik soruşturmasının daha önceden gönderildiğinin belirtildiği; Emniyet Genel Müdürlüğünün 03/07/2017 tarihli ve 1956/0111581 sayılı yazısıyla ise, başvurana ait sosyal medya hesapları ile ilgili olarak internet üzerindeki açık kaynaklarda yapılan araştırmalar neticesinde tanzim edilen araştırma raporunun gönderildiği tespit edilmiştir.

18) Söz konusu idarelerden gelen cevaplar üzerine, Personel Daire Başkanlığı'nın 13/07/2017 tarihli ve 28470 sayılı yazısıyla, bahsi geçen yazılarda başvuran hakkında istenen güvenlik soruşturması ve diğer bilgilerin olumlu olduğuna dikkat çekilerek, başvuranın mı yoksa yedek adayın mı atanacağı hususu, Rektörlük Makamının takdir ve tensiplerine arz edilmiş; akabinde yedek adayın ataması yapılmıştır.

19) Bununla birlikte, başvuran atamasının yapılmadığı/yapılmayacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmediği; başvuranın 05/09/2017 tarihli BİMER ve CİMER başvuruları üzerine, idare tarafından, 22/09/2017 tarihinde, ... Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun kararı gereğince 2 nci sıradaki adayın atanmasının yapıldığı bilgisinin verildiği; 21/09/2017 tarihli dilekçesi üzerine ise, idare tarafından, 28/09/2017 tarihli ve 8437 sayılı yazıyla, bilinen yöntemlerle elde edilen bilgiler neticesinde başvuranın atamasının Rektörlükçe uygun görülmediği şeklinde cevap verildiği görülmektedir.

20) 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu'nun 31 inci maddesi tarafından öğretim görevlilerinin ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak Rektör onayı ile atanacağı düzenlenmişse de, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretim görevlisi olarak atanacaklar için merkezi sınavda alacakları puana göre girecekleri giriş sınavında başarılı olmaları şartı getirilmiş, sınavların yapılması ve diğer hususlara ilişkin esas ve usullerin Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükmüne yer verilmiş; 31/07/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile de sınavlara girecek adaylarda aranacak şartlar ve sınava başvuru aşamasından sınavda başarılı olanların atamasının yapılmasına kadar bütün hususlar belirlenmiştir.

21) 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu'nun 31 inci maddesi ile anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yar alan atamaların yürürlükteki mevzuata göre yapılacağı hükmü bir arada değerlendirildiğinde, atama konusunda ilgili yönetim kurullarının ve Rektörün takdir hakkı bulunduğu düşünülse de; 78 sayılı KHK uyarınca öğretim görevlilerinin atanması için sınav şartının getirildiği ve atanacak kişilerin sınavdaki başarıları esas alınarak atanmaları gerektiği dikkate alındığında, ilgili yönetim kurullarının ve Rektörün sahip olduğu bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, öğretim görevlisi sınavı açmakla bu kadroya ihtiyacı olduğunu gösteren sınavın sonucuna göre hareket etmesi gerektiği açıktır. Sınavda başarılı olanların atamaları, ancak, başvuranlarda aranan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması üzerine değerlendirme komisyonunun vereceği kararın da olumsuz olması, öngörülemeyen nedenlerle atamaya duyulan ihtiyacın ortadan kalkması vb. nedenlerle, gerekçesini de ortaya koymak suretiyle, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olarak yapılmayabilecektir.

22) Somut olayımız açısından, başvuranın güvenlik soruşturması aşamasında, başvuran hakkında bir takım tereddütlerin hasıl olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, başvuranın güvenlik soruşturmasının yapılmasının, ilgili mevzuat uyarınca güvenlik soruşturması yapmaya yetkili makamdan istendiği ve başvuranın güvenlik soruşturmasının olumlu olarak bildirildiği görülmektedir. Buna rağmen, idarenin güvenlik soruşturması yapmaya yetkili idarede görevli bir memurdan öğrendiğini iddia ettiği bir bilgiye dayanarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine uygun olarak, bilginin kaynağını da ortaya koymak suretiyle, başvuranın güvenlik soruşturmasının tereddüte mahal vermeyecek şekilde yeniden yapılmasını talep ettiği, bunun üzerine gelen cevabın daha önce verilen güvenlik soruşturmasının sonucunun geçerli olduğu yönünde verildiği anlaşılmaktadır.

23) Kurumumuza verilen idarenin cevabi yazısından ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerden, idarenin, yine de bilinmeyen bir şekilde ettiği bilgiye dayanarak işlem tesis ettiği anlaşılmaktadır. Ancak, atama sırasında yapılacak güvenlik soruşturmalarının usulü mevzuatla düzenlenmiş ve güvenlik soruşturmasını yapmaya yetkili ve görevli makamların hangileri olduğu mevzuatta tahdidi olarak sayılmış olup; bu konuda yetkili makamlardan gelen sonuçlara itibar edilmesi ve buradan gelecek bilgilere göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Kaldı ki, idare tarafından ikinci güvenlik soruşturmasının talep edilmesi esnasında, idarenin ulaştığını iddia ettiği bilginin kaynağını da açıkladığı, söz konusu kaynaktan ve diğer kişilerden yerinde inceleme de yapmak suretiyle güvenlik soruşturması yapmaya yetkili ve görevli merci tarafından bu bilginin teyit edilmediği ve önceki sonucun geçerli olduğunun vurgulandığı görülmektedir.

24) Öte yandan, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması veya olumsuz olduğuna kanaat getirmesi halinde, idarenin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre bir değerlendirme komisyonu kurması ve bu komisyonun raporuna göre değerlendirme yapması gerekmektedir. Ancak, idare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerden, bu yola da başvurulmadığı anlaşılmaktadır.

25) Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, başvuranın açılan sınavda başarılı olmasına rağmen, güvenlik soruşturması yapma konusunda görevli ve yetkili mercilerden gelen sonuçlarına itibar etmeyerek, başvuranın atamasını yapmaması yönündeki işleminin hukuka aykırı olduğu değerlendirildiğinden, idareye, başvuranın atamasının yapılması yönünde tavsiye kararı verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

26) 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde iyi yönetim ilkelerine yer verilmiş olup; yapılan inceleme sonucunda, idarenin, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediğinin değerlendirilmesi ve cevabi yazısında Kurumumuzun istediği bilgilere yer vermemesi nedeniyle "kanunlara uygunluk"; ayrıca, 2017 yılının Temmuz ayında güvenlik araştırması süreci tamamlanarak yedek adayın atamasının yapılmasına rağmen, sınavı asil aday olarak kazanan başvurana bildirimde bulunulmaması ve başvuranın ancak aylar sonra dilekçe yoluyla durumdan haberdar olması nedeniyle "haklı beklentiye uygunluk" ve "kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi"; başvuranın dilekçesi üzerine bilinen yöntemlerle elde edilen bilgiler neticesinde atamasının uygun görülmediğinin bildirilmesi nedeniyle "şeffaflık"; gerek Meslek ... Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun 08/12/2016 tarihli ve 2016-96 sayılı kararıyla başvuranın atamasının kabulüne karar verilmişken, ikinci güvenlik soruşturması süreci dahi başlatılmadan, 25/04/2017 tarihli ve 2017-21 sayılı kararıyla yedek olarak belirlenen adayın atanmasına karar verilmesi işleminde, gerekse Rektör tarafından Personel Daire Başkanlığı'nın 13/07/2017 tarihli ve 28470 sayılı yazısıyla yapılan araştırmalar ve güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olduğu bildirilmesine rağmen başvuranın atamasının yapılmaması işleminde, gerekse Kurumumuzun bilgi ve belge isteme yazısına verilen cevabi yazıda, söz konusu işlemlerin gerekçesinin ortaya konulamaması nedeniyle "kararların gerekçeli olması"; idare tarafından başvurana verilen cevaplarda bu işlem karşısında hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğinin gösterilmemesi nedeniyle "karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi" ilkelerine uymadığı tespit edilmiş olup, idareden bundan böyle bu ilkelere de uyması beklenmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

27) 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Kastamonu İdare Mahkemesinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN KABULÜNE,

Başvuranın atamasının yapılması hususunda ..ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; ... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın başvurana ve ... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

e-imzalıdır

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi