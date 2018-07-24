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Şehit er Fatih Ercan son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan'ın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.
Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Ercan için memleketi Elazığ'da tören düzenlendi. Ankara'dan uçakla getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak İzzetpaşa Camisi'nde katafalka konuldu.
Şehidin babası Cimşit ve kardeşi Kürşat Ercan ile düğün hazırlığında olduğu ve yaklaşık 2 ay önce nikah kıydığı eşi Tülin Ercan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Vatandaşlardan tepki
Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Ercan'ın cenazesi top arabasına konularak, tören mangası eşliğinde bir süre taşındı.
Bu esnada vatandaşlar tekbir getirerek "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Bir vatandaş ise "PKK ile olan siyasileri Allah kahretsin, Demirtaş'ı ziyaret edenlerin Allah belasını versin, lanet olsun onlara." şeklinde tepkisini dile getirdi.
Şehidin naaşı, Gümüşkavak Mahallesi Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de katıldı.
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