Klima alırken COP ve SEER değerlerine dikkat edin!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, yükselen sıcaklıklara paralel olarak artan klima kullanımlarında ve cihaz alımlarında dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama

Ülkemizde hava sıcaklıklarının artmaya başladığı şu günlerde soğutma amaçlı klima kullanımında da artış görülmektedir. Ancak ortam konforuna büyük katkılar sunan klimaların, bilinçsiz kullanım halinde ekolojik dengeye zarar veren gazların daha fazla salınmasına neden olduğu gibi, yurttaşlarımızın bütçelerinde de ekstra yükler oluşturduğunu unutmamak gerekir. Klimaların tekniğe uygun olmayan kullanımı sağlığımızı bozabilir ve gereksiz enerji sarfiyatına neden olur. Bu nedenle, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, klima kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir bilgilendirmede bulunma sorumluluğumuz olduğunu düşünmekteyiz.

Bu bağlamda, klima kullanımında dikkat edilmesi gereken başlıca noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Öncelikle yetkili firmalar klima kapasitesini hesaplarken mutlaka mühendislik hizmeti almalıdır.

Klima tercihi yapılırken hem verimlilik hem de enerji tasarrufu için A+ enerji sınıfındaki cihazlar tercih edilmeli, bununla birlikte alacağınız klimaların da mutlaka ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk belgeleri olmasına ve klimaların servis hizmetlerini verecek yetkiliye kolaylıkla ulaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir.

Cihazların, enerjinin soğutmaya dönüştürülme performansını ifade eden COP değeri 3,6, enerji tasarruf oranı anlamına gelen SEER değeri 3,2 olmalıdır.

Klimanın kullanıldığı ortamın ısı izolasyonu ne kadar iyi olursa, kapasitesi ve dolayısı ile elektrik tüketimi azalacağı gibi verimi de o kadar artacaktır.

Klima kullanılan ortamda kapı ve pencereler kapalı olmalı, güneş alan camlarda bulunan panjur vb. kapalı tutulmalıdır. Doğrudan güneş ışığının içeri girmesi daha fazla enerji harcamanıza neden olur.

Klima cihazlarının serpantinleri, fanları, iç aksamı ve filtreleri toz tutar ve zamanla kirlenir. Bu durum hem klimanın verimliliğini etkiler hem de zamanla klima cihazını yıpratır. Bu tozlar çalışma esnasında birçok hastalığa neden olabilir, içinde mikrop ya da bakteri barındırabilir veya oluşturabilir. Bu nedenle klima cihazı yaz-kış kullanılıyorsa en az her geçiş mevsiminde, sadece yazın kullanılıyorsa her kullanma dönemi öncesi en az bir kez serpantinler temizlenmeli ve periyodik bakım yapılmalıdır.

Hava filtreleri düzenli olarak (en az haftada bir kez) temizlenmelidir.

Klima cihazları konfor için üretilmiş cihazlardır; aşırı ısıtma ya da aşırı soğutma yapmak bu cihazların daha fazla enerji tüketmelerine neden olacaktır. Klima cihazlarının kumandasından istenilen oda sıcaklığının, sıcak havalarda soğutma yaparken dış hava sıcaklığına göre 8-12 °C'lik bir farka göre (min. 24°C) ayarlanması yeterlidir. Daha fazla soğutmak klimanın daha çok enerji harcamasına neden olur.

Klima cihazında bulunan dikey ve yatay kanatların yönü ayarlanarak ya da sürekli hareket ettirilerek üflenen havanın odaya dağılmasının sağlanmasıyla homojen bir soğutma elde edilmesini, istenilen oda sıcaklığının daha çabuk yakalanmasını ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Hava akış yönü odayı soğutmak için yukarı, ısıtmak için aşağı olmalıdır.

Havanın çok sıcak olmadığı ve nemin yüksek olduğu günlerde klima cihazını nem alma modunda çalıştırın. Nemin alınması, iç ortamda konforlu bir ortam yaratacaktır.

Klimanız soğutma modunda çalışırken diğer elektrikli (ütü vb.) aletleri kullanmamaya dikkat edin. Kullanılan her elektrikli alet ortama gücü etkisinde ısı vermekte ve bu ısı ortamda ilave soğutma ihtiyacına neden olmaktadır. Bu durumda klimanız daha fazla çalışma gereği duyacak ve daha fazla elektrik tüketecektir.

Uzun süre klima cihazının karşısında ve hava akımında durmak, oturmak, soğuk hava akımı içerisinde kalmak sağlığınız açısından sakıncalıdır. Yaşlı, hasta ve çocukların odalarında klima kullanımı sırasında daha dikkatli olunmalı, sağlık durumlarının etkilenmemesine dikkat edilmelidir.

Bitkiler ve evcil hayvanlar uzun süreli olarak klima cihazlarının hava akımı içerisinde bulunmamalıdır. Sıcak ya da soğuk havanın sürekli olarak bitkilerin ve hayvanların üzerinden geçmesi bitkilere ve hayvanlara zarar verebilir.

Klima cihazlarını durdurmadan cihazlara müdahale edilmemeli ya da temizlik yapılmamalıdır. Çalışırken cihaza dokunulması durumunda yaralanma riski yüksektir. Klima cihazlarında temizlik yapılacağı zaman cihaz çalışmıyor olmalıdır. Klima cihazlarının bakım ve derin temizliği ise yetkili servislerce ya da bu konunun uzmanı olan kişilerce yapılmalıdır.