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Tebligat ulaşmayınca ihaleye giremedi, gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi ihalesinde, tebligat ulaşmaması nedeniyle 430 metrekarelik arazisinin ihale teminat bedelini yatıramayan Burçin Tanrıverdi, gözyaşlarına hakim olamadı.
24 Temmuz 2018 20:36
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Tebligat ulaşmayınca ihaleye giremedi, gözyaşlarına boğuldu

Ermenek Mahallesi'nde mülkiyet sorunu nedeniyle açık teklif usulüyle satışa çıkarılan 110 parsel için dün saat 09.30'da başlayan ihale süreci, bugün Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi'nde devam etti.

Üzerinde ağırlıklı olarak subasman, bahçe, sera ve az sayıda ticari alan bulunan 110 parselden 55'inin ihalesi dün yapıldı. Bugün ise ağırlıklı ticaret alan olarak belirlenen 55 parsel için ihale yapıldı. Dün yaşanan arbede nedeniyle, bugünkü ihale öncesinde polis ve çevik kuvvet güvenlik önlemi aldı. Sıcak ve nemli havada katılımcılar ihaleyi gölgelik alanlarda takip etti. İhalede olumsuz bir durum yaşanmadı.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ermenek Mahallesi'nde oturan ve eline tebligat ulaşmaması nedeniyle 430 metrekarelik arazisinin ihale teminat bedelini yatıramayan Burçin Tanrıverdi ise ihaleye başvuramayınca gözyaşına boğuldu. 25 yıl önce arsasını aldığını dile getiren Tanrıverdi, "Yıkım sürecinde evim yıkıldı. Engelli raporu verdiler. 3 üniversite okudum. Halkla ilişkiler mezunuyum ama iş bulamıyorum. 430 metrekare arsa.

Evim yıkıldı ama yılmadım, hayata yeniden tutundum. Ama karşıma hep engeller çıktı. Konya'da diş tedavisinde olduğum sırada tebligat bana gelmemiş. Teminat bedelini yatıramadığım için ihaleden çekilmek zorunda kalıyorum. Arazimi başkası alacak. Ben yetim büyüdüm. Garibanın sesini kimse duymaz" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı
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