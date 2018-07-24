Liseye geçiş sistemi için bir öneri

Liseye Geçiş İçin Öneri

Bu yıl uygulanacak olan ve adeta kimsenin içine sinmeyen Liseye Geçiş Sistemi için öneri sunmak istiyoruz.

Sayın bakanın da bu sisteme karşı olduğu bilgisi geliyor.

Kaldı ki bu sistem içinde savrulacak yüzbinlerce öğrenci var.

Burada irade ortaya koymak ve tüm bürokrat ve önceki bakanın da söylediği "hiç kimse istemediği okul türüne yerleşmeyecek" içerikli sözlerinde samimi olmak gerekiyor.

Şimdi denilecek ki tercihler alınmışken ve sonuçlar açıklanacakken nasıl değişiklik olacak?

Evet tercih alındı ama nakil adı altında 4 yerleştirme daha var.

Yapılan tercihlerden istifade etmeli MEB.

Tercihlere göre hangi okul türü yada hangi okul daha çok tercih edilmiş, o ilde, ilçede hatta kayıt alanında tercih ve yerleşme durumu nedir? Bunun istatistikini çıkarabilir MEB.

Böylece talebi de görerek hızlı bir planlama yapılabilir.

İhtiyaç varsa bazı okullar dönüştürülebilir, en çok tercih edildiğini düşündüğümüz sınavla öğrenci alan okulların kontenjanları arttırılabilir. Yerleştirme açıklanmadan arttırılan kontenjanlara da öğrenci yerleştirilebilir.

Tercihlerden sonra yapılacak böyle bir çalışma sorun yaratmaz çünkü nakil döneminde herkes her yeri yani kontenjanı artan yada dönüşen okulları da tercih edebileceklerdir. Yerleştirildikleri yerden memnun olanların bu yerleri zaten kendilerine aittir ve farklı bir alternatif denemek isterlerse ve nakil de yerleşemezlerse mevcut yerleri zaten bakidir.

Böylece öğrenciyi ya da velilerin mağduriyeti minimize edilebilir.

Burada önemli olan sistemin küçük revizyonlarla düzenlenmesi, tercih sayısının arttırılması gibi adımlar ile yerel yerleştirme kriterlerinin yeniden ele alınmasıdır.

Aksi halde büyük bir hüsran öğrenci ve velileri bekliyor.

Maksut Balmuk

