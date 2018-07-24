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Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir sorun
Reçetesiz antibiyotik kullanımından kaynaklı, antibiyotik direnci tüm dünyada yaygın bir sorun haline geldi.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır önderliğinde, Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Selin Özcem, Mikrobiyolog MsC Emrah Güler, Doç. Dr. İlker Etikan'nın kongrede sunduğu ''Enterobacteriae'lerde GSBL salınımı ile beta-laktam dışı antibiyotiklerle çoklu direnç arasındaki ilişki'' konulu araştırma poster ikincilik ödülü almaya hak kazandı.
Günümüzde en önemli problemlerden birisi olan antibiyotik direncinin tüm dünyada yaygın bir sorun olduğu belirtilerek, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuarında üretilen Enterobakteri ailesinin üyelerinin salgıladıkları GSBL nedeni ile belli grup antibiyotiklerin kullanılamayacağı tüm hekimler tarafından bilindiği vurgulandı.
Antibiyotik direncindeki artışa reçetesiz antibiyotik kullanımı etkendir
Yapılan çalışmada mevcut dirençli antibiyotikler kullanılamayacağından, kullanılması mümkün olabilen alternatif antibiyotiklerin dirençleri araştırılmış olup florokinolon ve trimethoprim-sulfamethakzasol seçeneklerinde % 66.4 oranında ve aminoglikozid grubu antibiyotiklerde % 31 oranında dirençli bulundu.
Antibiyotik direncindeki artışın nedenlerinden birinin uzun yıllardır reçetesiz antibiyotik satışının olduğuna dikkat çekilen çalışmada, Nisan 2016 tarihinde reçetesiz antibiyotik satılamayacağına dair bir kanun çıkarıldığı anımsatılarak, reçetesiz antibiyotik satışının engellenmiş olmasının kağıt üstünde kalmayıp, pratikte de uygulanarak ilgili bakanlıklar tarafından takibinin titizlikle sürdürülmesinin önemli olduğu vurgulandı.
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