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Duvardan atlarken ağır yaralanan çocuk öldü

TRABZON'da ortaokuldan bu yıl mezun olan Yusuf Öztürk (14), evlerinin bulunduğu sitenin duvarından atlarken dengesiz düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yusuf, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
24 Temmuz 2018 20:53
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Duvardan atlarken ağır yaralanan çocuk öldü

TRABZON'da ortaokuldan bu yıl mezun olan Yusuf Öztürk (14), evlerinin bulunduğu sitenin duvarından atlarken dengesiz düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yusuf, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi Kubilay Sokak'taki sitede meydana geldi. Çevresi beton duvarlarla çevrili sitenin arka tarafında yerde hareketsiz halde yatan çocuğu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil'e ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 3 metrelik duvardan atlarken dengesiz düşerek ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Polis ise çocuğun, ailesi tarafından bir süredir aranan Yusuf Öztürk olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Yusuf'u ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yusuf Öztürk, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bener Cordan Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan ve liseye gidecek Yusuf Öztürk'ün, Tonya ilçesinde kılınacak cenaze namazından sonra Melikşah Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Doğan Haber Ajansı
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