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Doğmamış bebeğe beyin ameliyatı
Rus doktorlar, Tümen şehrinde anne karnındaki çocuğa beyin ameliyatı yaptılar.
Tümen Federal Nöroşirurji Merkezi doktorları, doğmamış bir bebeğin beyninde benzeri görülmeyen bir operasyon gerçekleştirdi. Tümen Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tıp pratiğinde ilk kez, bir çocuğun beyninde karmaşık bir intrauterin operasyon yapıldı. Ameliyat, Tümenli ve Yekaterinburglu olan doktor ekibi tarafından gerçekleştirildi" denildi.
Ameliyatın başarılı gerçekleştiğini açıklayan valilik, annenin ameliyatın ardından başarılı bir doğum yaptığını bildirdi. Çocuğun annesinin 21 yaşında Anna isminde olduğunu açıklayan yetkililer, hamileliğin 22'nci haftasında çocuğun beyin gelişiminde ciddi sorunlar gözlemlendiğini bildirdi. Çocuğun annesi Anna yaptığı açıklamada, "Birçok testten sonra, intrauterin operasyon yapılması gerektiği bildirildi. Kimse ameliyatın başarılı olacağı ile ilgili garanti vermedi, bunun bir deney olduğunu söylediler" dedi.
Doktorların, ameliyat yapılmadığı takdirde bebeğin yaşama ihtimalinin düşük olduğunu söylemesi üstüne ameliyata onay verdiğini söyleyen Anna, "Ameliyattan sonra her şey yolunda gitti, oğlumuzu da sezaryenle doğurduk" dedi.
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