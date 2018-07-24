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Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Ankara'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
24 Temmuz 2018 22:01
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Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Ankara'da bir süre etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı mahalle ve sokaklarda fırtına nedeniyle park halindeki arabaların üstüne devrilen ağaçlar hasara yol açtı.

Bazı inşaatlardaki malzemelerin sokağa dökülmesi de paniğe neden oldu.

Görgü tanığı Lemuret Metin, Özveren Sokak'taki iş yerinde çalışırken şiddetli bir ses duyduğunu söyledi.

Sokağa çıktığında ağacın arabaların üstüne devrildiğini gördüğünü belirten Metin, yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra ekiplere haber verdiklerini anlattı.

Anadolu Ajansı
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