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İşte geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri
CNBC geleceğin en iyi en kötü mesleklerini sıraladı.
CNBC geleceğin en iyi en kötü mesleklerini sıraladı. İşte önümüzdeki yıllarda gelişen teknoloji ile büyüyecek sektörler ve meslekler...
10- Konuşma dili patoloğu
9- Kişisel mali danışman
8- Pazar Araştırması Analisti
7- Diş Sağlığı ile ilgili meslekler
6- Doktor asistanı
5- Sağlık hizmetleri müdürü
4- Fizyoterapist
3- Pratisyen hemşire
2- Bilgisayar Sistemleri Analisti
1- Uygulama geliştiricisi
CNBC'nin derlemesine göre, geleceğin en kötü meslekleri ise şunlar olacak...
5- Çiçek tasarımcısı
4- Radyo veya TV spikeri
3- Mobilyacı
2- Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar
1- Tekstil çalışanı
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