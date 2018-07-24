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İşte geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri

CNBC geleceğin en iyi en kötü mesleklerini sıraladı.
24 Temmuz 2018 22:06
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İşte geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri

CNBC geleceğin en iyi en kötü mesleklerini sıraladı. İşte önümüzdeki yıllarda gelişen teknoloji ile büyüyecek sektörler ve meslekler...

10- Konuşma dili patoloğu

9- Kişisel mali danışman

8- Pazar Araştırması Analisti

7- Diş Sağlığı ile ilgili meslekler

6- Doktor asistanı

5- Sağlık hizmetleri müdürü

4- Fizyoterapist

3- Pratisyen hemşire

2- Bilgisayar Sistemleri Analisti

1- Uygulama geliştiricisi

CNBC'nin derlemesine göre, geleceğin en kötü meslekleri ise şunlar olacak...

5- Çiçek tasarımcısı

4- Radyo veya TV spikeri

3- Mobilyacı

2- Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar

1- Tekstil çalışanı

Memurlar.Net
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